Ветеринар предупредил о том, какие игры ломают психику кошкам

Активные игры с тенями могут вызвать у кошек тревогу, стресс, раздражение, а также нарушение сна и аппетита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Российского биотехнологического университета Юлия Меликова.

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«К рискам таких игр относятся несколько серьезных последствий для психики питомца. Во-первых, это повышенная тревожность и хронический стресс. Кошка может начать патологически выслеживать любые тени, ожидая "добычи", что держит ее нервную систему в постоянном напряжении. Во-вторых, развивается фрустрация и неврозы. Поскольку тень невозможно поймать и «убить», у животного накапливается раздражение. Это может проявляться в немотивированной агрессии, чрезмерном вылизывании до ран или других стереотипных поведениях. Особенно опасно, если кошка начинает ассоциировать движение теней с угрозой – тогда она может неадекватно реагировать даже на обычные раздражители в доме. В-третьих, возможны нарушения сна и аппетита. Некоторые кошки становятся гиперактивными, не могут успокоиться, что сбивает их естественный режим отдыха и питания», – рассказала Меликова.

Специалист рекомендовала владельцам развлекать питомцев интерактивными игрушкам: например, удочками, перьями или мячиками с кошачьей мятой, а также пазлами, кормушками-головоломками и игровыми тоннелями.

«Крайне важно, чтобы любая игра заканчивалась "победой" кошки – например, поимкой игрушки или получением лакомства. Это снимает стресс и дает питомцу необходимое чувство удовлетворения от завершенной охоты», – подчеркнула Меликова.

Эксперт предупредила, что при появлении у кошки признаков невроза необходимо обратиться за консультацией к зоопсихологу или ветеринарному врачу.