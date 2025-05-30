Врач предупредил о риске использования одного полотенца на двоих

Lenta.ru

Грибковые и некоторые бактериальные инфекции могут передаваться через полотенце, считает врач общей практики в отделении неотложной помощи Хусйн Ахмат. О риске использования одного полотенца на двоих он предупредил в беседе с Metro.

Врач ответил, можно ли использовать одно полотенце на двоих
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Ахмат отметил, что риск заражения повышается, если полотенце не просушивают. По его словам, в этом случае в ткани создается теплая и влажная среда, идеальная для размножения всякого рода бактерий.

Он уточнил, что наибольшую опасность для пар представляют грибковые инфекции, кожные заболевания, такие как импетиго и фолликулит, а также герпес или бородавки.

«Грибковые инфекции между пальцами ног или в паховой области — обычное дело при использовании общих полотенец», — заявил врач.

При этом специалист подчеркнул, что если оба партнера в целом здоровы, то риск заразиться какой-либо инфекцией при совместном использовании полотенец ничтожен. Главное, придерживаться стандартных правил — стирать полотенца и хорошо их сушить после каждого использования.

Ранее врач Сара Марин Бербелл призвала не принимать душ сразу после еды. По ее словам, водные процедуры после приема пищи могут затруднить пищеварение.

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