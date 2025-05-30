Ветврачи объяснили, как понять, что кошку ужалила пчела

Появление покраснения, вздутия, слабости и сыпи может сигнализировать о том, что кошку ужалила пчела. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

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В том случае животное может мяукать, стонать, вылизывать одно и то же место. К другим симптомам аллергии после укуса эксперты отнесли рвоту, диарею, затрудненное дыхание, сыпь или волдыри, холодные лапы, бледные десны, слюнотечение, а также тахикардию или, наоборот, редкий пульс. При появлении этих признаков после укуса важно срочно обратиться к ветеринару.

«Никогда не давайте кошке человеческие антигистаминные препараты без назначения. Некоторые из них могут быть смертельно опасны для животных», — предупредили в сообщении.

Доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин до этого говорил, что в России более 15 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. Причем это опасно как для людей, так и для питомцев – важно защитить собак, которые могут подхватить клеща во время выгула. Следует правильно выбирать места для прогулок, а также использовать специальные средства.