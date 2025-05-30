Ученый призвал срочно высадить рассаду

Самые торопливые садоводы, которые высадили рассаду в грунт в жаркие дни мая, больше всего пострадали от заморозков. Как рассказал VN.ru заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев, на почве температура опускалась до -7 градусов. Даже под укрытиями все померзло.

«Мороз был сильный. Там, где было -3, все, что не закрыто – все погибло, том числе виноград. Частично погибла земляника. Местами температура опускалась до -7, там даже под укрытиями все помёрзло», – сообщил ученый агроном.

Выстояли только посадки в нормальных теплицах, почти не пострадали ягодники. По словам собеседника VN.ru, немножко захватило поздние вишню и яблони. Полностью ущерб на плодовых деревьях можно будет оценить через неделю. За это время, до 8 июня нужно успеть завершить все посадочно-посевные работы на участках.

«Уже надо высаживать, неделя будет тёплая. Если рассаду дома в тени держали, конечно, её надо прикрыть от солнца. Подойдут дуги и легкий укрывной материал. Земля уже тёплая – сегодня в теплице до + 18 прогрелась почва», – сообщил ученый.

По словам Алексея Мармулева, для высадки рассады в открытый грунт, температура почвы на глубине в 20 см должна прогреться до +15 градусов. Сажать и сеять уже можно всё: помидоры, перцы, баклажаны, огурцы и кабачки.

«Холода еще будут, но мороза такого уже не будет. Калина зацвела – все. А так на моей памяти заморозки были и 30 июня. Но дальше куда тянуть? Короче, до Троицы, как старики говорили, надо отсеяться. А Троица у нас в этом году 8 июня», – подытожил агроном.

Напомним, праздник Троицы православные отмечают на 50-й день после Пасхи.