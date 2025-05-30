Какие температуры могут нанести непоправимый вред урожаю

Начальник отделения биотехнологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ Светлана Афонина рассказала, какие температуры критичны для цветков садовых растений и могут нанести непоправимый вред урожаю.

Весенние заморозки особенно опасны для цветков плодовых деревьев, таких как вишня, яблоня, груша и слива, поделилась она в беседе с сайтом aif.ru.

«Их чувствительность зависит как от сортовых особенностей, так и от стадии развития: например, плотный бутон может пережить кратковременное похолодание до -3 °C, а некоторые сорта — до -4 °C», — объяснила Афонина.

Распустившийся цветок повреждаются уже при -1 °C, а иногда и при -0,5 °C. При заморозках до -2 °C, которые держатся несколько часов, велик риск полной потери урожая, добавила специалист.

Ранее агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, что жаркая погода ускоряет развитие и плодоношение ягод, томатов, перца и лука.