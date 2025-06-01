В чем секрет кошачьего мурлыканья

Японские ученые из Киотского университета сделали важное открытие, обнаружив связь между геном андрогенного рецептора и особенностями поведения домашних кошек. В ходе масштабного исследования, охватившего 280 животных, ученые выяснили, что короткая версия этого гена связана с более частым мурлыканьем и голосовой активностью у кошек. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Особенно интересными оказались гендерные различия в проявлении этих черт. Коты с короткой версией гена демонстрировали повышенную общительность с хозяевами, в то время как кошки с тем же генетическим вариантом чаще проявляли агрессию к незнакомцам.

Как отмечает ведущий исследователь Юме Окамото, работа вызвала неожиданно высокий интерес среди владельцев кошек — за один день поступило 265 анкет со всей Японии.

Сравнительный анализ ДНК различных представителей семейства кошачьих показал, что длинные версии гена андрогенного рецептора встречаются только у домашних кошек и, вероятно, появились в процессе их одомашнивания. Это объясняет, почему беспородные животные, часто происходящие от уличных кошек, обычно более «разговорчивы», чем их породистые собратья.

Полученные результаты открывают новые перспективы для улучшения взаимопонимания между людьми и их пушистыми питомцами. Зная генетические особенности кошки, можно лучше понимать ее поведенческие склонности и создавать более комфортные условия содержания.

Как подчеркнул Окамото, конечная цель исследований — построение более гармоничных отношений между человеком и его четвероногими компаньонами. В будущем ученые планируют расширить работу, включив в нее и другие виды кошачьих.