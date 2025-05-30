Стало известно, почему 80% рыжих кошек — самцы

Исследователи из Японии и Стэнфордского университета 15 мая опубликовали результаты двух независимых научных работ, которые раскрыли механизм появления рыжего окраса у кошек. Основное внимание в обоих исследованиях уделено генетической мутации в Х-хромосоме, влияющей на выработку пигмента в шерсти животных.

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По данным, опубликованным в журнале Current Biology, мутация связана с отсутствием определённого участка ДНК рядом с геном ARHGAP36, который активирует Rho-ГТФазу. При отсутствии этого фрагмента экспрессия ARHGAP36 возрастает примерно в 10 раз. В результате нарушается гормональный путь, обычно отвечающий за синтез чёрного и коричневого пигмента, и в пигментных клетках начинается выработка красного и жёлтого меланина.

Профессор Стэнфорда и соавтор исследования Грегори Барш сообщил, что столь необычная мутация не деактивирует ген, как это происходит в большинстве случаев, а наоборот — значительно усиливает его активность. Причём это воздействие избирательно и происходит именно в клетках, отвечающих за пигментацию шерсти, кожи и глаз.

Дополнительно установлено, почему около 80% всех рыжих кошек — самцы. Дело в том, что ген ARHGAP36 расположен на Х-хромосоме. У самцов, имеющих только одну такую хромосому, мутация проявляется автоматически. В случае с самками, имеющими две Х-хромосомы, мутация должна затронуть обе, что случается значительно реже, сообщает Мойка 78.

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