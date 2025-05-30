Со временем даже самые качественные вещи начинают выглядеть застиранными – особенно это касается полотенец, футболок и белья. Но есть простой способ, который может продлить жизнь любимым тканям.

Перед стиркой добавьте в барабан стиральной машины по столовой ложке обычной соли и пищевой соды. Соль помогает сохранить цвет ткани, предотвращая вымывание пигмента, а сода смягчает воду и удаляет остатки моющих средств, из-за которых ткань становится жесткой. Вместе они работают как мягкий, но эффективный усилитель стирки.

Три простых способа убираться быстрее и реже

Этот способ особенно хорошо работает с полотенцами: даже старые и жесткие становятся мягкими и приятными на ощупь. Подходит для стирки при любой температуре и не требует дополнительных усилий.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.