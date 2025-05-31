Как помочь яблоням после окончания цветения

Весенние холода удивили всех. Несмотря на то, что в столицу вернулось тепло, прошедшие заморозки могут сказаться на урожае. Чем это грозит фруктовым деревьям? О последствиях «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук Виктор Горячев.

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Увы, дорогие друзья, но ударившие по цветущим косточковым культурам (вишне, сливе, черешне, абрикосу и персику) морозы, скорее всего, сделали их пыльцу стерильной, чем до предела снизили виды на урожай и все надежды наши связаны только с яблонями. Пока цвели они отменно и — благодаря все тем же морозам — были защищены от атак бутоноедов.

Но с приходом тепла деревьям нужно помочь: сразу после окончания цветения нужно обработать яблоньки инсектицидами, чтобы побороть атаки плодожорки. Добавьте в опрыскиватель зеленого мыла: оно закрепит средство на плодиках. Самое время закладывать компост и готовить «зеленку» — не очень вкусно пахнущее, но эффективное удобрение. Залейте траву водой и дайте ей настояться и забродить. В компост, кстати, обязательно добавляйте микоризу, ту же боверию. Она улучшает состояние компоста, а при поливе улучшает почву, помогает бороться с личинками майского жука.

Вскоре начнутся активные посадки. Хочу предостеречь некоторых доверчивых любителей сада и огорода от обмана. В последнее время я вижу огромное количество пакетиков с семенами цветочных и овощных культур каких-то несуществующих, выдуманных сортов. Называть начали и гибриды, отчего идет страшная путаница.

Давайте разберемся. От двух известных сортов при скрещивании получается гибрид F1. Его свойства нельзя описать точно, велика вариативность, он не обязательно будет соответствовать обещаниям экспериментаторов. Четко описываются только свойства и особенности того или иного сорта! А я вижу пакетик со смесью сортов, и ему дано название! Вот и моя любимая соседка стала жертвой циничного обмана: накупила цитрусовых (мандаринов, апельсинов и так далее) по 150 рублей: ей пообещали, что через полгода эти выращенные из косточки (!) растения зацветут.

А еще в редакцию пришло письмо от «юной мичуринки» Катюши Романовой. Она пишет:

«Выросли у меня из семечек две яблони. Их «родители» — сортовые, старинные деревья, которые растут на участке у наших деревенских соседей. Получится ли у меня вырастить такие же вкусные яблочки? Пора ли высаживать яблони в землю или первый год пусть живут в горшках?»

Мы попросили Виктора Горячева ответить Кате.

Катя, сеянцы-дички, что выросли из семян, никаких сортовых свойств родителей нести не могут. Они лишь материал для дальнейших прививок в частном секторе. Сейчас сортовые яблони прививают на карликовые или полукарликовые подвои, которые растят в питомниках в стерильных условиях, чтобы не занести инфекцию (вирусную, бактериальную, грибковую). Растения посадите в грунт, вырастут дички с неопределенными свойствами.

А весенние заморозки в южных регионах могут привести к дефициту черешни, персиков, абрикосов и сливы на прилавках. Сколько могут стоить ягоды и фрукты из-за этой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».