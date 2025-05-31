Агроном ответил, можно ли пересаживать картошку после заморозков

Многие новосибирцы, приехав на дачи, обнаружили почерневшие всходы картофеля. Ночные заморозки регистрировались в регионе с 27 по 29 мая.

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Последствия минусовых температур заметили во всех районах области, включая южные. Некоторые огородники планируют заново сажать картофель. Агрономы говорят, что делать этого не нужно, даже если всходы полностью почернели.

«Ни в коем случае не надо ничего трогать. Картофель — это такая культура, что всё вырастет заново, – сообщил BFM-Новосибирск кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия НГАУ Алексей Мармулев. – На самой картошке очень много спящих почек. И если эти ростки погибли, то из спящих почек появятся новые. Поэтому ни в коем случае не надо пересаживать, тем более проблема с семенами. Не надо лишнюю работу делать. То, что замерзло, оно отсохнет и отпадет само. Ничего страшного не произошло. Конечно, урожай будет попозже, но однозначно, что он будет. Картошка в земле живая».

Напомним, холодный циклон в конце мая принес снег и заморозки. Как это выглядело, можно посмотреть здесь.