Кинолог объяснил, почему мопсам нельзя спать в постели рядом с людьми

Кинолог заявил, что мопсам нельзя спать в постели рядом с людьми
Собака должна спрыгивать с кровати без посторонней помощи.
В противном случае не исключён перелом лап.
Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
«Мопсу нельзя позволять спать с собой в постели, потому что, как правило, кровать выше, чем собака может прыгнуть. Можно спать только там, куда собака может запрыгнуть и спрыгнуть. Здесь индивидуально, потому что мопсы тоже разные. Опасно, что он может упасть с кровати и сломать лапу. Операция и реабилитация будет стоить дороже, чем сама собака. Лучше не придумывать себе приключений, поэтому желательно придумать место для собаки. Есть прекрасные лежаки, кресла, кроватки, которые для них очень удобны. Со ступеньками, подушечками и так далее. Под интерьер может каждый подобрать, сейчас очень большой выбор. В кровати спать им нежелательно, потому что ночью можно случайно придавить собаку».
Ранее кинолог заявил, что мопс подойдёт «уравновешенным» хозяевам.