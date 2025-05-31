Телеведущая Ксения Бородина впервые показала интерьер спальни в новой квартире. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

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Ксения Бородина показала интерьер спальни в новой квартире, которую купила в прошлом году. Для интерьера она выбрала классический стиль, добавив темного дерева и черного мрамора. Телеведущая показала фрагмент комнаты: подвесные тумбы с туалетным столиком, люстру и фрагмент кровати.

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Знаменитость в августе 2024 года перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Бородина показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил телеведущей кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

Звезда пока не раскрывает дату свадьбы. Блогер признавалась, что переживает из-за организации праздника. По словам телеведущей, она хочет, чтобы торжество получилось красивым, особенным и невероятным. Бизнесвумен уточнила, что хочет минимум два раза сменить свадебный наряд. Также Бородина планирует устроить дресс-код для гостей, чтобы общая «картина была гармоничной и эстетичной».