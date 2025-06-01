Перечислены эффективные методы борьбы с колорадским жуком

Агроном и биолог Михаил Воробьёв в беседе с RT рассказал, как эффективно бороться с одним из главных вредителей огородов — колорадским жуком.

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«Во-первых, собирать вручную... Способ совершенно безопасный, но такой не всегда продуктивный, поскольку они скрываются в самых укромных местах», — отметил специалист.

По его словам, ручной сбор остаётся популярным методом, но есть более надёжный способ — обработка инсектицидами.

Специалист предупредил, что химию нужно применять в сухую, безветренную погоду — до или после росы, чтобы не задеть соседей.

Ранее учёный агроном Алексей Володихин поделился способом, как выявить болезни рассады и сохранить урожай.