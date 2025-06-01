Перечислены эффективные методы борьбы с колорадским жуком

Агроном Воробьёв назвал эффективные методы борьбы с колорадским жуком
Агроном и биолог Михаил Воробьёв в беседе с RT рассказал, как эффективно бороться с одним из главных вредителей огородов — колорадским жуком.
«Во-первых, собирать вручную... Способ совершенно безопасный, но такой не всегда продуктивный, поскольку они скрываются в самых укромных местах», — отметил специалист.
По его словам, ручной сбор остаётся популярным методом, но есть более надёжный способ — обработка инсектицидами.
Специалист предупредил, что химию нужно применять в сухую, безветренную погоду — до или после росы, чтобы не задеть соседей.
Ранее учёный агроном Алексей Володихин поделился способом, как выявить болезни рассады и сохранить урожай.