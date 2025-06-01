Как правильно выбрать матрас

Хороший матрас, как правило, не так чтобы дешевое удовольствие — но это не предмет роскоши, а насущная необходимость. Он может стать вашим лучшим другом, если вы просыпаетесь бодрым, без ноющей спины, заложенного носа и усталости. Или, наоборот, самым изощренным палачом — если спина напряжена, а аллергический насморк начинается каждое утро. Как выбрать «тот самый» матрас? Сомнолог Людмила Горянская дала советы.

© Unsplash

Учитывайте тип конструкции: пружинный или беспружинный

Пружинные матрасы делятся на зависимые (типа Bonnel) и независимые блоки (пружины работают отдельно друг от друга). Первые — дешевле, но не держат позвоночник правильно. Вторые обеспечивают точечную поддержку тела, особенно если делите кровать с партнером. Беспружинные модели (из латекса, кокосовой койры или memory foam) подходят тем, кто предпочитает бесшумность, анатомическую поддержку и гипоаллергенность.

Выбирайте уровень жесткости под себя

Мягкий матрас хорош для пожилых и людей с маленьким весом. Среднежесткий — универсальный, он поддержит и расслабит мышцы. Жесткий необходим при болях в пояснице, для людей с избыточным весом и детям (для формирования правильной осанки).

«Подбирайте жесткость не на слух и не тактильно, а прямо потестируйте несколько вариантов лежа в магазине — это не шутка, а важный тест», — утверждает эксперт.

Материалы имеют значение

Натуральные наполнители (латекс, кокос, морская трава) хороши, если у вас нет аллергии. Искусственные (мемори-фоам, полиуретан, холлофайбер) — гипоаллергенны, лучше подходят для людей с астмой или чувствительной кожей. Обратите внимание на чехол: натуральная ткань (хлопок, бамбук) предпочтительнее для кожи, особенно в жаркое время года.

Поддержка позвоночника — приоритет

Правильный матрас должен поддерживать естественные изгибы позвоночника: в шейной, грудной и поясничной зоне.

«Если вы просыпаетесь с ощущением, будто „перевозили мешки“, это знак: ваш матрас либо слишком мягкий, либо слишком старый. Особенно внимательно нужно подходить к выбору тем, кто страдает сколиозом, остеохондрозом или частыми головными болями по утрам», — предостерегает врач.

Следите за сроком службы и регулярной заменой

Даже самый хороший матрас имеет срок жизни — обычно от 7 до 10 лет. Потом он начинает накапливать пыль, клещей и теряет ортопедические свойства. Если вы просыпаетесь с чиханием, заложенностью носа или кожным зудом — это может быть сигналом к замене, особенно если вы не пользовались защитным наматрасником. Проверяйте визуально и тактильно: провалы, комки и скрипы — тоже тревожный звоночек.