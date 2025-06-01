Оперируют рыбку и новое сердце для щенка: как спасают животных на Дону

Ветеринария развивается на глазах: животным могут провести операции на открытом сердце, по удалению тромба и даже PRP-терапию. В России постепенно изучают искусственный интеллект, который сможет в дальнейшем определять патологии у питомцев. И если раньше владельцы животных каждый раз привозили своих любимцев на осмотры, то сейчас, по данным исследования сервиса «Ветэксперт», все чаще они стали обращаться за онлайн-консультацией.

© unsplash

О том, как развивается ветеринария и какие уникальные операции делают домашним животным в донском регионе, рассказал корреспонденту ИА «ДОН 24» главный врач ростовской клиники Алексей Кротов.

Как телемедицина изменила ветеринарную практику за последние годы?

– Ветеринарная медицина, как и медицина человеческая (гуманная) – область очень высокого спроса на инновации. Новые подходы и методики тут решают очень многое: прежде безнадежным пациентам теперь удается сохранить жизнь и комфорт, проблемы здоровья решаются совсем иначе. Еще десять лет назад ветеринария была совсем другой.

Если говорить о новых тенденциях, прежде всего вспоминаются телемедицина, платформы для онлайн-консультаций. Сразу скажу, что не все поддерживают интернет-ветеринарию как возможность не ходить к врачу, и не проводят таких консультаций. Этот подход очень ограничен по возможностям своего применения и подходит только для вопросов профилактики и, в редких случаях, для ведения уже хорошо знакомых пациентов. Очный осмотр, руки врача – все это слишком важно, лечить без этого иногда просто опасно.

Когда можно сделать исключения?

– В некоторых случаях. Например, в случае травм или сложных ортопедических или хирургических патологий. Врачи посмотрят присланные рентгеновские снимки, чтобы сориентировать владельца по дальнейшим действиям и понять, могут ли быть полезны, можно ли вообще чем-то помочь.

Если сравнивать с гуманной медициной, то некоторые привычные и доступные там вещи для ветеринарных клиник – это технических прорыв. Животные совсем другие, для них изучено, придумано и адаптировано сравнительно мало средств и методик, меньше исследований и накопленного практического опыта. В конце концов, у ветеринаров другие технические и законодательные возможности, поэтому животным часто не доступно то, что есть у людей.

Например?

– Например, гемодиализ (очищение крови путем фильтрации), который спасает людей с почечной недостаточностью, в нашем регионе животным недоступен. В качестве альтернативы используется перитонеальный диализ. Он позволяет удалять токсичные продукты обмена через брюшную стенку, так как почки пациента не справляются с этой задачей. В брюшной полости имеется пространство, которое ограничено тонкой оболочкой – брюшиной, природной мембраной, которая используется в качестве фильтра для очищения крови и удаления жидкости.

При проведении перитонеального диализа специальная жидкость вливается в полость брюшины, где делается небольшой разрез и вставляется тонкая, гибкая трубка. Раствор остается в полости брюшины несколько часов. За это время продукты обмена и избыток жидкости переходят из крови в раствор через брюшину. Через несколько часов использованный раствор сливается и замещается свежим. Этот процесс называется перитонеальным обменом.

Также в регионе для животных доступен плазмаферез – очищение плазмы крови, серьезно повышающее шансы на выживание пациентов с частичным отказом почек или печени.

Могли бы вы рассказать о случаях, которые запомнились с применением празмафереза?

–Перитонеальный диализ и плазмаферез – это процедуры, которые делаются рутинно. Проблема в том, что они делаются терминальным пациентам, находящимся между жизнью и смертью. Поэтому нельзя сказать, что есть какая-то невероятная история. Пациенты попадают уже в тяжелом состоянии. Поскольку другие методы фильтрации, удаления токсинов из крови нам пока недоступны, применяются перитонеальный диализ и плазмаферез. Для нашего региона это тоже инновационно. Методы используют, если пациенту практически никаким другим способом помочь уже нельзя.

А какие еще есть инновации?

– К инновациям в ветеринарной медицине, которые успешно применяются, можно отнести также PRP-терапию. Метод основан на введении в суставы плазмы крови, обогащенной тромбоцитами. Он позволяет восстановить их подвижность и запустить процессы регенерации. Наверное, если среди новых методов вспомнить интересные случаи, это то, как прооперировали 16-летнюю рыбку с опухолью во рту. За несколько месяцев опухоль у пациентки достигла больших размеров. Она не могла самостоятельно есть, ее кормили через трубочку. К тому моменту, когда проводилась операция, был высокий риск метастазирования. Рыбку поместили в бассейн и удалили опухоль.

Для грызунов PRP делать не тривиально. Однако уже есть недавний и очень успешный случай с морской свинкой Бомбастиком, которому в запястье сделали плазмолифтинг. У животного ушло воспаление, свинка стала наступать на лапу. Со свинкой самый показательный случай, потому что один сустав.

А что насчет сложных процедур в кардиологии?

– К редким для этой части страны медицинским инновациям в лечении животных можно отнести операции на открытом и закрытом сердце. Например, легирование открытого баталлова протока в сердце – это операция, во время которой врачи перекрывают ток крови через проток, соединяющий аорту и легочную артерию. В области проводится и внутрисосудистое извлечение паразитов из сердца собак. На Дону не так много врачей, кто извлекает паразитов из сердца животных. Однако операции проводятся уже девять лет. Также популярна такая процедура, как хирургическое удаление тромбов у кошек, которые раньше в основном погибали.

Почему много поступает животных с этой проблемой?

– Проблема тромбов очень актуальна ввиду распространения породистых животных. Выживаемость в регионе достаточно высокая. Очень важное значение имеет время обращения. Как происходит? Ткани не кровоснабжаются, появляется признак гипоксии, накапливаются токсичные продукты метаболизма, потому что тело живет, мышцы нуждаются в обмене. Этого не происходит. Они начинают разрушаться. Токсичные продукты, после того как тромб будет убран, попадут в кровоток. Это называется синдром включения, и под ударом находятся все системы организма, в первую очередь те, что отвечают за удаление токсинов. Чем раньше владелец обратится, тем шанс на выживание выше. Для региона это тоже уникальные операции.

Вы писали в соцсетях о баллонной вальвулопластике клапанного аппарата сердца? Что это за процедура?

– Среди того, что еще применяется, – это баллонная вальвулопластика клапанного аппарата сердца при врожденных стенозах. Это метод лечения сердечных клапанов, при котором суженная область расширяется с помощью специального баллона. Например, врожденное сужение клапана легочной артерии лечится введением через сосуды шеи в сердце катетера снабженного специальным устройством – баллоном и расширением суженного просвета клапана сердца.

Расскажите о случае с щенком Кексом, о котором вы писали в соцсетях.

– Это была достаточно серьезная история, серьезное вмешательство. Кекс за месяц пережил две операции на сердце. Щенка стали обследовать из-за сильной утомляемости, и на УЗИ сердца был обнаружен тяжелый порок – стеноз клапана легочной артерии. Это означает, что клапан критически сужен, сердце не может нормально работать, и Кексу не хватало кислорода. Сначала выход был только один – тяжелая и рискованная операция на открытом сердце.

Сейчас существует другой высокотехнологичный метод – баллонная вальвулопластика, при которой с помощью специального оборудования можно по вене войти в сердце и расширить суженный клапан изнутри, исправив таким образом его форму. Сам метод и необходимое оборудование предназначались только для людей. Во время операции имеющееся в единственном экземпляре оборудование не сработало. Баллон, который должен был расширить злополучный клапан, не открылся. И другого не было. Не зная что делать, стали готовиться к операции на открытом сердце, со всеми рисками и прогнозами. Буквально за сутки до операции в другом городе практически из ниоткуда возник новый комплект оборудования. И все получилось. Кекс получил свою баллонную вальвулопластику и свое новое сердце.

В стране делают еще такие операции?

– В регионе опыт единственный. Ближайшее место, где это делают еще, в Москве и все. Стоит это сейчас, наверно, уже до полумиллиона. Оборудование одноразовое, дорогая методика, навыки использования отсутствуют у большинства людей в силу того, что это дорого и не в рынке.

Что движет врачами в освоении таких сложных методов?

– Важно хотеть развиваться и не боятся делать то, что до тебя никто не делал. Суть прогресса в том, чтобы хотеть делать жизнь лучше.