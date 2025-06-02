Кинолог поделился советами по подготовке собаки к появлению ребенка в семье

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что важно оценить поведение собаки: если она проявляет агрессию, необходимо поработать над этим со специалистом. Начинать обучение стоит незамедлительно, так как переучить взрослого пса будет труднее. Также рекомендуется проверить здоровье питомца и наличие прививок.

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Эксперт советует постепенно внедрять изменения в доме, чтобы у собаки не возникло ассоциаций с ребенком. Следует дать время животному привыкнуть к таким новым предметам, как кроватка или коляска.

Собака может ощущать изменения в состоянии хозяйки, поэтому важно проводить больше времени вместе и вводить новые ритуалы.

В день возвращения из роддома нужно избегать суеты, желательно заранее выгулять питомца.

Первой должна встретиться хозяйка, а потом можно аккуратно познакомить собаку с новорожденным, контролируя процесс.

За хорошее поведение пса стоит похвалить, а не настаивать на взаимодействии, если он проявляет равнодушие.