Дачникам рассказали о способах борьбы с частой проблемой томатов

Почернение плодов томатов, или вершинная гниль, – распространенная проблема, вызванная дефицитом кальция в тканях растения из-за различных факторов, рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Чаплин рассказал, что почернение томатов может возникнуть из-за недостатка кальция в почве, при этом резкие колебания влаги и избыток азотных удобрений в почве могут затруднить его усвоение. Он отметил, что нужно избегать неравномерного полива и жары и засухи для растений.

«Предупредить вершинную гниль гораздо проще, чем бороться с ней. Необходимо обеспечить растениям сбалансированное питание и правильный полив: поддерживайте почву во влажном состоянии, особенно в жаркую погоду», — посоветовал Чаплин.

Председатель союза дачников предложил использовать для борьбы с почернением кальциевую селитру: подкармливать томаты кальциевой селитрой в соотношении 10 грамм на 10 литров воды во время формирования плодов. Также он посоветовал опрыскивать листья раствором кальциевой селитры (1%) 2--3 раза с интервалом в 10 дней.

«Если вы заметили признаки вершинной гнили на плодах, не отчаивайтесь. Удалите пораженные плоды, поддержите растения кальцием, замульчируйте почву. Мульча поможет сохранить влагу в почве и снизить колебания температуры», — указал Чаплин.

Ранее садовод Николь Метцгер сообщил, что помидоры и клубника могут дать более обильный урожай, если удобрять их одним простым отходом с кухни. По его словам, полезной может быть использованная кофейная гуща: в ней содержится нужный томатам азот, фосфор и калий.