Что посадить в тени: овощи и зелень для тенистого участка
Есть культуры, которым прямое солнце скорее вредит, чем помогает. Они с радостью разрастаются в полутени, держат сочность, не уходят в стрелку и дают стабильный урожай. Читайте о них в материале «Рамблера».
Как понимать «тень»?
Уровень освещенности условно делят на три категории:
- тень — участок получает менее трех часов солнца в день,
- полутень — три–пять часов рассеянного света или солнце только утром/вечером,
- солнечное место — шесть и более часов яркого света в день.
Для тенистых грядок подойдут культуры, которые в природе растут в нижнем ярусе леса, любят влажную почву и не требуют перегрева. Их не нужно уговаривать «тянуться к свету» — они просто растут по своей природе.
Что можно сажать в тени?
1. Листовая зелень
- Шпинат — один из чемпионов по устойчивости к тени. В условиях жары он быстро выбрасывает стрелку, а вот в полутени остается сочным и дает богатую листву. Поливать нужно умеренно, но регулярно;
- Салаты (особенно листовые и маслянистые сорта) отлично растут в полутени. Им достаточно трех–четырех часов света в день, зато в тени они не горчат и не грубеют;
- Кресс-салат и руккола быстро всходят и любят прохладу. Идеальны для затененных участков в весенне-летний сезон;
- Мангольд — листовая свекла с сочными стеблями и декоративной окраской. В тени мангольд растет медленнее, но вкус становится мягче, без излишней землистости;
- Щавель — многолетник, который может расти хоть под кустом. Устойчив, вынослив, и на второй год жизни становится настоящим лидером тенистой грядки.
2. Травы и пряные культуры
- Мята, мелисса, кинза, петрушка, укроп чувствуют себя уверенно в полутени. Главное — следить за влажностью почвы. Особенно комфортно чувствуют себя в таких условиях мята и мелисса — аромат раскрывается глубже, без горечи;
- Лук-перо и шнитт-лук прекрасно чувствуют себя без постоянного солнца. Их можно срезать регулярно, и они будут отрастать. Шнитт особенно хорош для декоративных посадок — нежные сиреневые соцветия выглядят красиво даже в глубокой тени.
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3. Корнеплоды
- Редис — классика тенистых посадок. В условиях яркого солнца он быстро уходит в стрелку и грубеет, а вот в тени формирует ровные, сочные корнеплоды. Идеален для посадки между другими культурами;
- Свекла — хоть и считается светолюбивой, прекрасно развивается при рассеянном свете. Главное — не допускать пересушивания. Хорошо растет в полутени под яблоней или грушей;
- Морковь в глубокой тени будет вытягиваться, но в полутени дает приличный результат. Особенно в средней полосе, где лето не слишком солнечное.
4. Капуста
- Капуста белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби — все виды капусты устойчивы к недостатку света, особенно на стадии формирования кочана. В условиях затенения капуста медленнее набирает массу, но не трескается и не грубеет. Полив — обязателен;
- Капуста пак-чой — звезда восточной кухни, вынослива и неприхотлива. Ее можно срезать несколько раз за сезон. Прекрасно себя чувствует в полутени.
Особенности ухода в тени
- Почва должна быть рыхлой и питательной. В тени хуже идет фотосинтез, и растениям нужно больше помощи от почвы — выбирайте перегной, компост, добавляйте золу и органику.
- Регулярный полив. Тень сохраняет влагу, но слишком влажная почва может вызвать гниль. Поливайте по необходимости, но следите, чтобы верхний слой не пересыхал.
- Меньше сорняков. Это бонус. В тени сорняки растут медленнее, так что времени на прополку уходит меньше.
- Сеять гуще не надо. Наоборот, в тени растения тянутся вверх, и при загущении начинают угнетать друг друга. Соблюдайте стандартные интервалы между растениями — даже если кажется, что «не жалко места».
Что сажать в тени нельзя?
Забудьте про томаты, перцы, баклажаны, огурцы и клубнику — этим культурам нужно минимум шесть–восемь часов прямого солнца. Даже если они дадут зелень, урожая не будет. То же касается фасоли и большинства тыквенных — в тени они просто выживают, но не плодоносят.
Подводя итог: салаты, шпинат, щавель, капуста, мята и редис — те, кто оценит мягкий свет и умеренную влагу. Такие грядки требуют чуть больше внимания к почве, но в остальном — подарок: меньше сорняков, медленнее испарение влаги, устойчивый урожай без стрелок и горечи. И главное — это шанс дать вторую жизнь тем уголкам сада, где вы раньше сажали только мох и петунии.
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