Садоводам рассказали о тонкостях использования дрожжей для растений

Уже не секрет, что наравне с различными минеральными удобрениями в саду и на грядках для подкормки растений можно применить обыкновенные дрожжи, которые есть на прилавках любого продовольственного магазина. Однако данный способ эффективен при соблюдении ряда правил, о которых рассказывает Общественная служба новостей.

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По мнению агроспециалистов, в отличие от действия традиционных удобрений, дрожжевая подкормка работает как бы косвенным образом, действуя эффективно не на сами растения, а на почву, делая ее более биоактивной и рыхлой.

«Попадая в теплую, влажную почву, дрожжевые грибки начинают бурно размножаться и для этого им требуется легкодоступная органика. Потребляя имеющиеся органические остатки – корневые выделения растений, внесенный ранее компост или перегной, а также специально добавленные в раствор сахара – дрожжи запускают интенсивные процессы брожения. В ходе этого брожения происходит ускоренная минерализация органики. Сложные органические соединения разлагаются дрожжами и сопутствующей микрофлорой до более простых форм, которые уже легко усваиваются корнями растений», - пишет издание.

Для подготовки дрожжевого раствора подойдут прессованные хлебопекарные дрожжи, один кг которых, следует размять и смешать с небольшим количеством теплой воды, сделав закваску. Полученную смесь необходимо разбавить пятью литрами воды, добавить полкило сахара, накрыть негерметичной крышкой и поставить в тепло на трое суток. Как только на поверхности раствора появится пена — подкормка готова, но следует помнить, что для применения в саду ее следует разбавлять чистой, отстоянной водой в пропорции 1:10. Причем для опрыскивания листвы долю воды лучше удвоить.

При подкормке растений дрожжевыми растворами необходимо также помнить, что любые живые биопрепараты лучше использовать в течение суток после их приготовления, поскольку срок жизни содержащихся в них микроорганизмов достаточно краток.