Как приучить собаку к купанию

Стартовал летний сезон, а вместе с ним — время отпусков и отдыха за городом. В этот период владельцы собак нередко берут четвероногих друзей с собой на пляжи. И тогда собаковод может столкнуться с тем, что его питомец панически боится воды. Как приучить питомца к купанию в беседе с «Мослентой» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Начать хочется с того, что все породы относятся к водоемам по-разному. Например, ньюфаундлеры, лабрадоры, ирландские сеттеры — прирожденные пловцы. А вот мелким породам с короткими лапками держаться на воде сложнее. В таком случае, возможно, и не стоит заставлять питомца купаться. Если вы живете в жарком регионе и все-таки хотите приучить собаку к воде, стоит придерживаться определенных правил и соблюдать меры безопасности», — отметил он.

Так, следует начать с малого и попытаться приучить собаку к купанию в ванной комнате: с питомцем приходится часто гулять, после чего необходимы гигиенические процедуры. Поэтому чаще всего собака приучена к душевой уже в раннем возрасте. В случае небольшой породы можно постепенно усложнять задачу: мыть собаку в тазике. Потом наполнять ванную. Здесь же можно провести первое обучение плаванию.

«Есть небольшой лайфхак: не опускайте питомца в уже наполненную ванную — скорее всего, это поначалу вызовет у него стресс. Лучше поставьте собаку и постепенно заполняйте ванную водой. Затем, придерживая корпус, поднимите ее и, страхуя, обучайте плаванию. У собаки этот навык уже есть в инстинктах, но первые попытки могут сопровождаться страхом. Хвалите собаку за успехи и выдавайте лакомство», — добавил Голубев.

Когда собака уже умеет плавать в ванной, можно переходить к следующему этапу и выезжать к водоему. Но к этому событию стоит подготовиться. Во-первых, абсолютно у любой породы должен быть спасательный жилет. Это не только вопрос безопасности — с ним собаке в воде будет не так страшно. Как правило, у спасательных жилетов есть специальная ручка на спине. С ее помощью хозяин сможет контролировать ситуацию, чтобы собака не завалилась на бок. Во-вторых, если температура воды ниже 20 градусов, купание запрещено. Также нужно учитывать и качество воды. В водоеме с патогенами есть риск заразиться инфекцией.

Первая встреча с озером или рекой может быть стрессовой, подчеркнул кинолог. Не следует кидать собаку в воду, что не только опасно для ее жизни, но и усилит страх. Для начала можно просто погулять и поиграть вдоль берега. Затем будет лучше, если хозяин зайдет в воду первым и после позовет питомца к себе.

Само купание должно сопровождаться положительными эмоциями.

«Запаситесь лакомствами, игрушками и хвалите собаку за любой, даже небольшой, но храбрый шаг. Когда собака полностью освоится в воде, можно приступать к следующему этапу: попробуйте бросать резиновые игрушки в воду и просите собаку принести их вам», — подытожил эксперт.

Ранее Владимир Голубев заявил о превосходстве маленьких собак над крупными в важном показателе — продолжительности жизни.