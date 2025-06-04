Как выбрать накопительный водонагреватель

Цены на водонагреватели могут варьироваться от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. И переплачивать не хочется, и ошибиться с выбором обидно: все-таки приобретается такой прибор не на один год. Прослужить качественный водонагреватель может десятки лет, а жизнь с ним в квартире, на даче или в частном доме становится намного комфортней. О том, на что обратить внимание при выборе такой бытовой техники, рассказали "РГ" эксперты.

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Эксперты:

Александр Высоких, гендиректор сервиса "Хочу купить";

Михаил Демидов, мастер по ремонту бытовой техники с платформы "Авито Услуги".

1. Какой водонагреватель лучше выбрать: проточный или накопительный

Водонагреватели бывают накопительные и проточные. В первом случае вода в устройстве начинает нагреваться только после наполнения бака, поясняет гендиректор сервиса "Хочу купить" Александр Высоких. То есть, в закрытую герметичную емкость сначала поступает вода, и только после этого включается нагревательный элемент. Время нагрева зависит от объема водонагревателя и его мощности.

Во втором случае, говорит эксперт, вода нагревается в процессе. То есть в кране она всегда будет теплая.

И накопительные, и проточные водонагреватели могут быть как электрическими, так и газовыми.

Электрические проточные водонагреватели

Электрические проточные водонагреватели обычно компактные, а для того, чтобы вода нагревалась моментально, им требуется больше мощности. Поэтому нужно иметь в виду, что расход электроэнергии с таким прибором будет значительным, и не каждая проводка это выдержит.

По словам мастера по ремонту бытовой техники с платформы "Авито Услуги" Михаила Демидова, электрические проточные водонагреватели будут полезны при небольшом потреблении воды, например, на даче. К тому же один такой прибор чаще всего может обслужить только одну точку водозабора.

Менее затратные по электроэнергии - проточные водонагреватели в виде насадки на кран. На маркетплейсах такие стоят в среднем 2,5-3 тысячи рублей. Вот только нагревают воду они недостаточно хорошо - в среднем до 30 градусов, а с большим напором и вовсе не справляются. Так что устанавливать их в душ или в ванную смысла нет. Но они вполне подойдут для кухни, чтобы сполоснуть овощи, помыть руки или небольшое количество посуды.

Сегодня встречаются также водонагреватели проточно-накопительные с комбинированным способом нагрева воды. Они эффективнее проточных, к ним прилагается небольшой накопительный резервуар, в котором нагревается вода, и мощный ТЭН (трубчатый электронагреватель), способный нагревать воду в процессе.

Газовые проточные водонагреватели

Проточный водонагреватель будет гораздо продуктивнее, если он газовый, отмечает Александр Высоких. По сути, это газовая колонка. Она может работать с несколькими водозаборными точками, вода с ней нагревается достаточно быстро, а производительность самого аппарата зависит от давления воды в кране. Нагревательным элементов в этом случае служит газовая горелка. Если в кране нет воды - горелка автоматически тухнет, при включении воды она автоматически зажжется, то есть зажигать ее не нужно самостоятельно. Вот только к помещениям с газовым оборудованием у газовщиков очень серьезные требования, а устанавливать газовый прибор могут исключительно специалисты.

Бойлеры косвенного нагрева

Бесперебойное горячее водоснабжение дома могут обеспечить также бойлеры косвенного нагрева, но подойдут они лишь для тех хозяйств, в которых есть своя котельная.

Мнение

Александр Высоких, гендиректор сервиса "Хочу купить":

"Бойлер косвенного нагрева - это достаточно мощный и объемный аппарат, который может работать с большим количеством водозаборных точек. Он способен нагревать воду за счет источника тепла от системы центрального отопления, отопительного котла или других видов электроэнергии. Как правило, подобные устройства становятся частью сложных комплексных механизмов".

Эксперт обратил внимание, что бойлер косвенного нагрева подойдет:

если уже установлена система отопления с газовым или твердотопливным котлом,

если нужно обеспечить очень большой объем горячей воды.

По словам Высоких, чтобы определиться с мощностью такого бойлера, нужно учитывать объем бака, расход воды в минуту и состояние проводки. "Также важно учитывать, что на дом выделяется всего 7-10 кВт мощности по однофазной схеме. В этом случае придется отказаться от более мощного водонагревателя, так как повышенная нагрузка на сеть будет приводить к постоянному отключению автомата защиты", - подчеркнул он.

2. Как выбрать накопительный водонагреватель

Накопительные водонагреватели подойдут для домов с постоянным потреблением горячей воды и могут обслуживать несколько точек водозабора. Они также делятся на газовые и электрические.

2.1. Газовые накопительные водонагреватели

Газовые накопительные водонагреватели достаточно экономичны, но их установка обойдется намного дороже, хотя и окупится в процессе эксплуатации, так как газ считается недорогим топливом.

Мнение

Михаил Демидов, мастер по ремонту бытовой техники с платформы Авито Услуги:

"Газовые водонагреватели экономичнее в эксплуатации, особенно при постоянном потреблении воды, но требуют подключения к газовому источнику и правильной вентиляции".

Газовые накопительные водонагреватели бывают с естественной тягой, то есть с открытой камерой сгорания, когда воздух для горения берется прямо из помещения, поясняет Высоких. Но в этом случае в доме должна быть хорошая вентиляция. Бывают газовые накопительные водонагреватели с принудительной тягой или закрытой камерой сгорания, где установлен специальный коаксиальный дымоход, через который выходят все отходы.

2.2. Электрические накопительные водонагреватели

При выборе электрического накопительного водонагревателя следует обратить внимание на семь основных его характеристик:

мощность,

объем,

габариты,

тип,

время нагрева,

максимальная температура нагрева,

производительность ГВС.

Чем выше мощность, говорит Демидов, тем быстрее бойлер нагревает воду. Для небольших квартир достаточно 1,5-2 кВт, для больших семей - 3-4 кВт. Мощность напрямую влияет на скорость нагрева воды и эффективность устройства.

Объем бойлера, по его словам, следует выбирать в зависимости от количества пользователей и точек водозабора. Для одного-двух человек можно рассмотреть водонагреватели на 15-30 литров, для семей из 3-4 человек - на 50-100 литров. Выбирать объем 100 литров и более стоит для больших домов и семей, где несколько человек пользуются горячей водой одновременно.

Из личного опыта автора

"Для любителей принимать ванну следует рассматривать бойлер объемом не менее 100 литров. Следует учитывать, что воды должно хватить на то, чтобы наполнить саму ванну, и еще теплой воды должно остаться для того, чтобы сполоснуться под душем. Если вы хотите приобрести большой бак на 80 и более литров, то сразу должны определить, где будете его размещать, так как места он занимает много", - говорит Высоких.

В этом случае, чтобы сэкономить место, многие приобретают плоские водонагреватели. Стоят они чуть дороже, зато выглядят намного аккуратнее и компактнее.

Кстати, само устройство может быть горизонтального или вертикального типа, а иногда возможны оба варианта его установки.

Сегодня есть водонагреватели, на которых можно выставлять желаемую температуру нагрева воды. При этом современные устройства нагревают ее до 45 градусов в среднем за 50 минут. Но следует учитывать, что максимальная температура нагрева у всех разная. Одни способны нагреть ее до 90 градусов, другие - до 75, а третьи - в пределах 55 градусов.

К наиболее эффективным и экономным электрическим накопительным водонагревателем относятся модели с хорошей теплоизоляцией.

Эксперт Демидов обратил внимание, что сегодня можно встретить так называемые "умные" водонагреватели, которые могут подключаться к сети Wi-Fi и управляться через мобильные приложения. Некоторые модели даже могут обучаться потребностям владельца и заранее нагревать воду, чтобы всегда быть готовыми к использованию. Он также рекомендовал выбирать бойлеры с функцией защиты от перегрева: они оснащены системами автоматического отключения при перегреве воды. Это помогает предотвратить поломки и аварийные ситуации.

Какой ТЭН лучше: мокрый или сухой

В накопительных водонагревателях используется мокрый или сухой ТЭН. Мокрый ТЭН дешевле, но требует более сложного обслуживания и быстрее выходит из строя из-за контакта с водой, поясняет Демидов. Сухой более долговечен, подходит для жесткой воды, но стоит дороже.

Мокрый ТЭН, говорит Высоких, это, как правило, трубчатый электронагреватель, благодаря которому обеспечивается нагрев воды в баке. Он находится в непосредственном контакте с нагреваемой водой. При его работе греющая спираль раскаляется, передавая тепло внешней оболочке ТЭНа, которая нагревает воду в бойлере. При достижении заданной температуры срабатывает термостат, и ТЭН отключается.

Сухой ТЭН с водой напрямую не контактирует. Он установлен внутри металлической колбы. Такой ТЭН сначала нагревает среду вокруг себя, затем тепло передается колбе, после чего и начинается нагрев воды.

Проблема мокрого ТЭНа в том, что он быстро обрастает слоем накипи. Чистка не всегда будет возможна, скорее - его замена. А вот при использовании сухого ТЭНа накипи образуется гораздо меньше. Профилактические чистки тоже нужно будет делать, но не так часто. Так что при выборе бойлера обратите на это внимание. Если вода в вашем доме жесткая, использование сухого ТЭНа в бойлере - оптимальный вариант, добавил эксперт.

3. Варианты электрических накопительных водонагревателей

на 15 литров

Electrolux EWH 15 Q-bic. Квадратный компактный настенный водонагреватель с защитой от перегрева. Воду нагревает до 75 градусов за 23 минуты. Из минусов - небольшой объем воды, которого хватит разве что одному человеку, чтобы быстро принять душ.

Ariston ABS VSL 15. Легко монтируется на стену, а благодаря небольшим размерам может быть установлен, например, над раковиной. У него есть механический режим выставления нужной температуры нагрева воды. Подойдет больше для кухни. Ставить в ванную бойлеры такого небольшого объема смысла нет.

на 30 литров

Electrolux EWH 30 Quantum. Возможна установка вертикальная и горизонтальная, сухой ТЭН. В целом прибор достаточно компактный и способен подстраиваться под режим семьи. После недели использования он будет сам принимать решения, когда нужно нагреть воду. Вот только хватит такого объема воды в лучшем случае для семьи из двух человек.

на 50 литров

Thermex Ballu BSI 50. Недорогой, плоский и с хорошей теплоизоляцией, а значит, способен дольше сохранять температуру воды, регулируется температура нагрева воды. Устанавливается вертикально.

на 80 литров

Thermex ID 80 H. Хорош в соотношении цены и качества, есть защита от перегрева, качественная теплоизоляция, но в целом достаточно громоздкий, занимает много места. Установка вертикальная, ТЭН - мокрый.

Ariston ABS PRO1 R 80 V SLIM. В принципе все бойлеры марки Ariston неплохие, они достаточно долговечны и надежны, а этот - один из многих. В числе преимуществ - низкая цена, из недостатков - этот вид водонагревателя достаточно громоздкий.

на 100 литров и более

Термекс (Thermex) MECHANIK MK 100 H. В соотношении цены и качества этот бойлер, безусловно, заслуживает внимания. Он плоский, что позволяет сэкономить пространство при его размещении, но тип размещения у него только горизонтальный. ТЭН - мокрый.

Rheem Performance 100L. Довольно мощный водонагреватель, который греет большой объем воды всего за 12 минут. Однако и стоит он недешево по сравнению с другими бойлерами.

4. Варианты газовых накопительных водонагревателей

на 15 литров

Buderus Logalux S 15. Компактный, чаще используется на дачах.

на 30 литров

Oasis OR-12 S. Компактный, с предохранительным клапаном от перегрева. Устанавливается вертикально, стоит недорого.

Protherm Panther 30. Экономичный, подходит для небольших домов, устанавливается вертикально

на 50 литров

Ariston S/SGA 50 R. Не зависит от электрической сети, нагревает воду до 45 градусов за 57 минут. Устанавливается вертикально.

Baxi SAG2 50. Не зависит от электричества и может работать при низком давлении воды. Предусмотрена открытая камера сгорания.

на 80 литров

AEG GSH 80 227477. Может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Требует подключения к дымоходу. Устанавливается вертикально.

BaltGaz AQUA BG80WI. Не требует подключения к дымоходу, работает на природном газе, очень тихий.

на 100 литров и более

Federica Bugatti INOX LH100. Бойлер послойного нагрева, быстро нагревает воду. Отличается высокой мощностью - до 24 кВт. Производительность составляет 1 050 л/ч при температуре +45 градусов. Его не нужно крепить к стене, он монтируется на пол.

Ariston SG 100. Независим от электрической сети, экономично расходует газ, быстро нагревает воду. Устанавливается на стену.

5. Варианты напольных накопительных водонагревателей

Gorenje TGR 150. Cпособен нагреть большой объем воды, идеален для семей с высокой потребностью в горячей воде.

Ariston SBL 200. Подходит для больших домов, долго поддерживает температуру нагретой воды.

6. Варианты "умных" накопительных водонагревателей с опцией управления со смартфона

Termex Intelligent 50. Отличается удобным управлением через мобильное приложение.

Bosch Tronic 7000. Для него доступен удаленный контроль, экономичен в энергопотреблении.