Фелинолог предупредила о повышенном либидо у сфинксов

Кошки, не предназначенные для разведения, требуют обязательной кастрации или стерилизации.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

«Сфинксы — это смесь человека, собаки, обезьяны, от кошки там очень мало. Они очень привязчивые и коммуникабельные. Но при этом они высокосексуальные, это нужно учитывать. Если у вас кошка или кот не предназначены для репродукции, то этих животных нужно обязательно кастрировать или стерилизовать. Потому что у них очень высокое либидо. В половую активность будут метить и кот, и кошка. После стерилизации таких проблем уже не возникает».

Ранее Сиротина рекомендовала флегматикам заводить «интерьерных и спокойных» кошек. К таким породам относятся персидские, экзотические, британские и вислоухие. Они не склонны к активным играм и постоянному контакту с человеком.