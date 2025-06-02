Дачникам объяснили, зачем нужен кофе для участка

Кофейная гуща станет хорошим удобрением для некоторых цветов на даче. Рассыпать остатки напитка на загородном участке призвала россиян доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева, пишет NEWS.ru.

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Особенно понравится такая подкормка вереску, азалии и рододендрону, рассказала эксперт. Однако перед тем, как удобрять растения, нужно очистить кофейную гущу от остатков сахара и молока, а потом высушить — так на ней не появится плесень.

«Затем кофейную гущу добавляют в компост и после компостирования (не менее полутора месяцев) используют для удобрения культур, предпочитающих кислую почву», — пояснила Алексеева.

Для удобрения других растений на даче кофейную гущу нужно использовать с осторожностью — она меняет кислотность почвы и может не подойти растениям, которые любят щелочную и нейтральную среду.

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