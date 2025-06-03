Ветеринар рассказал, что нельзя делать, если ваш питомец на диете

Питомцу на диете нельзя давать дополнительно еду со стола, заявила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

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В разговоре с РИАМО она отметила, что к полноте в основном склонны кастрированные животные и питомцы с низким уровнем физической активности. Однако это не исключает вероятности развития ожирения из-за отсутствия культуры кормления.

При этом ожирение даёт нагрузку на сердце, суставы и печень, а также повышает риск развития диабета и других эндокринных заболеваний, напомнила эксперт.

«Самостоятельную коррекцию питания можно начать с постепенного уменьшения дневного объёма корма. Достаточно сократить его на 10—15%, чтобы организм животного плавно перестроился на новый режим кормления и начал терять калории», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что важно чётко контролировать суточную норму кормления питомца и не давать ничего дополнительно со стола. Вместо свободного доступа к корму лучше разбить дневную норму на три — четыре приёма пищи, заключила Онуфриенко.

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