Ветеринар назвал три лучших способа продлить жизнь вашей собаки

Ветеринар Хантер Финн рассказал, какие ежедневные привычки владельцев могут значительно увеличить продолжительность жизни их собаке. По его словам, забота о здоровье питомца не только улучшает её самочувствие, но и снижает риски хронических заболеваний, а также экономит деньги на лечении.

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Ежедневная чистка зубов. Стоматологический уход — один из ключевых факторов долголетия, сказал ветеринар. Налёт и зубной камень могут привести к гингивиту и даже системным заболеваниям, если бактерии попадут в кровь. Регулярная чистка зубов помогает избежать этих проблем.

Физическая и умственная активность. Регулярные упражнения предотвращают ожирение, артрит и поведенческие проблемы. Собакам необходимо от 30 минут до 2 часов активности в день — прогулки, игры, тренировки и головоломки.

Ежегодные осмотры у ветеринара. Ранняя диагностика болезней увеличивает шансы на успешное лечение. Регулярные визиты к врачу помогают вовремя заметить изменения в здоровье и скорректировать уход.