Биолог рассказал, как яичную скорлупу превратить в полезное удобрение

Как яичную скорлупу превратить в полезное удобрение? Советы биолога
Обычная яичная скорлупа является ценным ресурсом для садоводов и любителей домашних цветов. Она помогает снизить кислотность почвы и подходит в качестве удобрения для любых растений. Об этом NEWS.ru рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По словам специалиста, яичная скорлупа— богатый источник минералов. Она является источником кальция, магния, калия и фосфора, необходимых растениям для здорового роста и развития корневой системы. Измельченная скорлупа снижает уровень кислотности грунта, создавая благоприятные условия для большинства культур. Использование яичной скорлупы позволяет также сократить использование синтетических удобрений и уменьшить отходы.
Практические рекомендации:
- Чтобы сделать удобрение, разотрите скорлупу до порошкообразного состояния и смешайте ее с почвой перед высадкой растений.
- Для защиты от вредителей разложите осколки скорлупы вокруг кустов — это послужит естественным барьером против слизней и улиток.
- Используйте скорлупу как дренаж, заполняя ею дно горшков или грядок, улучшая воздухопроницаемость и предотвращая застой влаги.
- Половинки скорлупы можно использовать как мини-горшочки для рассады. Заполните их почвой, посадите семена, а когда рассада подрастет, пересадите вместе со скорлупой в землю.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, как приготовить удобрение из кофейной гущи. По ее словам, такое удобрение особенно подойдет для вереска, азалий и рододендронов. Кофейную гущу следует промыть от остатков сахара и молока и высушить, после этого добавить в компост. Спустя полтора месяца средство можно применять для культур, которые любят кислую почву, например, цветов. Для других растений такое удобрение следует использовать с осторожностью. Кофейная гуща меняет кислотность почвы, что может быть неблагоприятно для видов, предпочитающих щелочной или нейтральный грунт. Избыток кофейной гущи может притормозить рост растений, например, томатов.