Биолог рассказал, как яичную скорлупу превратить в полезное удобрение

Обычная яичная скорлупа является ценным ресурсом для садоводов и любителей домашних цветов. Она помогает снизить кислотность почвы и подходит в качестве удобрения для любых растений. Об этом NEWS.ru рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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По словам специалиста, яичная скорлупа— богатый источник минералов. Она является источником кальция, магния, калия и фосфора, необходимых растениям для здорового роста и развития корневой системы. Измельченная скорлупа снижает уровень кислотности грунта, создавая благоприятные условия для большинства культур. Использование яичной скорлупы позволяет также сократить использование синтетических удобрений и уменьшить отходы.

Практические рекомендации:

Чтобы сделать удобрение, разотрите скорлупу до порошкообразного состояния и смешайте ее с почвой перед высадкой растений.

Для защиты от вредителей разложите осколки скорлупы вокруг кустов — это послужит естественным барьером против слизней и улиток.

Используйте скорлупу как дренаж, заполняя ею дно горшков или грядок, улучшая воздухопроницаемость и предотвращая застой влаги.

Половинки скорлупы можно использовать как мини-горшочки для рассады. Заполните их почвой, посадите семена, а когда рассада подрастет, пересадите вместе со скорлупой в землю.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, как приготовить удобрение из кофейной гущи. По ее словам, такое удобрение особенно подойдет для вереска, азалий и рододендронов. Кофейную гущу следует промыть от остатков сахара и молока и высушить, после этого добавить в компост. Спустя полтора месяца средство можно применять для культур, которые любят кислую почву, например, цветов. Для других растений такое удобрение следует использовать с осторожностью. Кофейная гуща меняет кислотность почвы, что может быть неблагоприятно для видов, предпочитающих щелочной или нейтральный грунт. Избыток кофейной гущи может притормозить рост растений, например, томатов.