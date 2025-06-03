Перечислены актуальные оттенки интерьеров в 2025 году

Природные оттенки будут актуальны в интерьерах в 2025 году. Об этом сообщила российский дизайн-критик, историк дизайна, тренд-аналитик Ольга Косырева на бизнес-конфереции «Design Day», сообщает ДОМОСТРОЙНН.РУ.

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Эксперт поделилась с нижегородцами тенденциями Миланского мебельного салона 2025 года. Она рассказала, что акцент в дизайне сместился на природные цвета после пандемии, в 2023 — 2024 годах. В этот период стали актуальными оттенки коричнево-бордовой палитры — охристые, терракотовые, бордо, цвет жженого апельсина. Предпочтение чаще отдавалось мягким и спокойным тонам.

В этом году, по словам Косыревой, тенденция сохранилась, но природные оттенки стали более насыщенными и глубокими. Также в интерьеры возвращается розовый цвет. Раньше он чаще использовался лишь для оформления детских комнат.

«Сейчас более натуральная его версия начинает снова появляться в дизайнерских интерьерах в сочетании с бордо и серовато-светлыми оттенками»‎, — отметила Ольга Косырева.

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