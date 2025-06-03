Развеян миф о кошачьем ожирении из-за ранней кастрации

Британские ученые из Бристольского университета опровергли распространенное мнение о связи ранней кастрации кошек с проблемами набора веса. Исследование опубликовано в научном журнале Veterinary Record (VetRecord).

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Команда использовала данные долгосрочного проекта Bristol Cats, отслеживающего здоровье кошек на протяжении всей жизни. Сравнивались показатели массы тела и оценки упитанности у животных, кастрированных в разном возрасте.

Анализ более 2000 клинических случаев показал, что кошки, стерилизованные в четыре месяца, не склонны к ожирению больше, чем их сородичи, прошедшие процедуру в традиционные шесть месяцев.

Также выяснилось, что коты в целом тяжелее кошек в любом возрасте, самки демонстрируют сезонные колебания веса (меньше летом и осенью), а длина шерсти влияет на визуальную оценку упитанности, но не на реальный вес.

«Наши данные подтверждают безопасность ранней кастрации, что особенно важно для контроля популяции бездомных животных», — отметила доктор Эмили Блэквелл, руководившая исследованием.

Ветеринарные эксперты подчеркивают, что переход на стерилизацию в четыре месяца поможет снизить количество нежелательных пометов, уменьшить число бездомных кошек и оптимизировать нагрузку на клиники.