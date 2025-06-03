Улитки и слизни заполонили дачные участки: как с ними бороться

Слизни и улитки нацелились на урожай российских дачников. В дикой природе или террариуме за моллюсками наблюдать забавно, но садовым и дачным посадкам они причиняют только вред. Если птицы и ёжики не справляются с наплывом улиток и слизней, а огород уже кишит моллюсками, придётся взять дело в свои руки. Рассказываем, почему слизни периодически атакуют садовые участки и как с ними бороться.

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Откуда берутся слизни

Улитки и слизни — это брюхоногие моллюски. Улитки имеют раковину, а слизни — нет. Они бывают разные, но все они так или иначе вредят посадкам, так как растения — их основная еда.

В огородах и на дачах чаще всего встречаются слизни трёх типов:

огородные;

капустные;

придорожные.

Они могут быть чёрного, коричневого, красного или оранжевого цвета.

Также в природе можно заметить крупных коричневых виноградных улиток. Их даже держат в качестве домашних питомцев. Буквально на днях в Химках такие улитки переползали дорогу, чтобы полакомиться свежими растениями.

В последние годы в России и, в частности, на природных территориях Москвы стали чаще встречать нетипичных для нашего климата больших красных испанских слизней. Предположительно их завезли с фруктами, овощами или почвой, а может и специально, чтобы держать дома, после чего выбросили. Для людей они не опасны, если их не трогать, уверяют специалисты Мосприроды.

Слизни активны с весны по осень. Когда почва прогревается до плюс 8−10 градусов, улитки выходят из спячки.

Моллюски зимуют в почве, закапываясь в неё и впадая в анабиоз. А в России почва обычно промерзает на несколько десятков сантиметров в глубину. Так что в холодное время популяция улиток и слизней естественным образом сокращается.

Тёплая зима и влажная весна способствуют росту популяции моллюсков. Это нормально для природы, когда раз в несколько лет каких-то вредителей становится больше обычного. Так случаются «муравьиные» и «комариные» годы.

Как улитки и слизни вредят растениям

Обычно моллюски избегают употребления в пищу диких, неокультуренных растений, содержащих фитонциды, горечи и другие вещества, которыми растения защищают себя. Так что для природных территорий слизни не представляют угрозы. Регулировать их численность помогает природа: слизнями питаются птицы, ежи, лягушки, кроты, ящерицы и другие животные.

Но огород — дело другое. Проползая по листам, слизни и улитки оставляют слизь на растении, через которую могут переносить разные патогены. На повреждённых ягодах и плодах начинают развиваться грибковые болезни.

Кроме того, слизни и улитки могут запросто съесть ваш урожай, если их будет достаточно много. Испанские слизни отличаются большой прожорливостью, поэтому могут серьёзно вредить садоводам и огородникам.

Как вытравить слизней и улиток с участка

Воспользуйтесь одним из этих способов.

Купить специальную химическую отраву для моллюсков в любом садово-огородном магазине и действовать по инструкции. Особенно предпочтителен такой вариант, если надо протравить, например, капусту. Огородить посадки пластиковым заборчиком. Переползти его моллюскам будет трудно. Рассыпать на грядках яичную скорлупу, опилки. Иными словами, провести мульчирование. Слизни и улитки не любят ползать по сухим острым камням и скорлупе. Также можно опудрить растения золой, а вокруг насыпать соды или крахмала — они впитывают слизь и мешают вредителям ползать. Насадить в огороде растения, которые улитки не любят: это эфиромасличные культуры, такие как лаванда, шалфей, тимьян, базилик, розмарин, чеснок, тысячелистник. При этом улитки спокойно питаются горькими хреном и редькой, лопухами и одуванчиками. Создать ловушки для улиток. Для этого в затенённых влажных местах нужно соорудить для них небольшие «домики» из досок, выложенных на земле в форме треугольника или квадрата. Внутрь положить листья салата. Улитки будут стремиться в такую ловушку, а оттуда их можно будет собрать и уничтожить, вооружившись перчатками.

Подобные ловушки можно сделать, просто разбросав по участку влажные тряпки. Собирать слизней лучше вечером, так как они активны в ночное время.

Не используйте соль и соляные растворы — это может навредить культурным растениям.

Улиток и слизней хорошо уничтожают куры, так что люди, у кого они есть, таких проблем не знают. Но специально заводить птицу ради борьбы с вредителями — это уже перебор. Куры ещё и прекрасно уничтожают растения и разрывают грядки.

При встрече со слизнем соблюдайте правила безопасности: не трогайте их голыми руками, ведь в их слизи могут содержаться некоторые виды паразитов и патогенных микроорганизмов.

В парках и лесах не уничтожайте улиток и слизней. Ведь они — прекрасная кормовая база для других живых существ.