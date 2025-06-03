Улитки и слизни заполонили дачные участки: как с ними бороться

Улитки и слизни заполонили дачные участки. Что делать с непрошеными гостями
Слизни и улитки нацелились на урожай российских дачников. В дикой природе или террариуме за моллюсками наблюдать забавно, но садовым и дачным посадкам они причиняют только вред. Если птицы и ёжики не справляются с наплывом улиток и слизней, а огород уже кишит моллюсками, придётся взять дело в свои руки. Рассказываем, почему слизни периодически атакуют садовые участки и как с ними бороться.
Откуда берутся слизни
Улитки и слизни — это брюхоногие моллюски. Улитки имеют раковину, а слизни — нет. Они бывают разные, но все они так или иначе вредят посадкам, так как растения — их основная еда.
В огородах и на дачах чаще всего встречаются слизни трёх типов:
- огородные;
- капустные;
- придорожные.
Они могут быть чёрного, коричневого, красного или оранжевого цвета.
Также в природе можно заметить крупных коричневых виноградных улиток. Их даже держат в качестве домашних питомцев. Буквально на днях в Химках такие улитки переползали дорогу, чтобы полакомиться свежими растениями.
В последние годы в России и, в частности, на природных территориях Москвы стали чаще встречать нетипичных для нашего климата больших красных испанских слизней. Предположительно их завезли с фруктами, овощами или почвой, а может и специально, чтобы держать дома, после чего выбросили. Для людей они не опасны, если их не трогать, уверяют специалисты Мосприроды.
Слизни активны с весны по осень. Когда почва прогревается до плюс 8−10 градусов, улитки выходят из спячки.
Моллюски зимуют в почве, закапываясь в неё и впадая в анабиоз. А в России почва обычно промерзает на несколько десятков сантиметров в глубину. Так что в холодное время популяция улиток и слизней естественным образом сокращается.
Тёплая зима и влажная весна способствуют росту популяции моллюсков. Это нормально для природы, когда раз в несколько лет каких-то вредителей становится больше обычного. Так случаются «муравьиные» и «комариные» годы.
Как улитки и слизни вредят растениям
Обычно моллюски избегают употребления в пищу диких, неокультуренных растений, содержащих фитонциды, горечи и другие вещества, которыми растения защищают себя. Так что для природных территорий слизни не представляют угрозы. Регулировать их численность помогает природа: слизнями питаются птицы, ежи, лягушки, кроты, ящерицы и другие животные.
Но огород — дело другое. Проползая по листам, слизни и улитки оставляют слизь на растении, через которую могут переносить разные патогены. На повреждённых ягодах и плодах начинают развиваться грибковые болезни.
Кроме того, слизни и улитки могут запросто съесть ваш урожай, если их будет достаточно много. Испанские слизни отличаются большой прожорливостью, поэтому могут серьёзно вредить садоводам и огородникам.
Как вытравить слизней и улиток с участка
Воспользуйтесь одним из этих способов.
- Купить специальную химическую отраву для моллюсков в любом садово-огородном магазине и действовать по инструкции. Особенно предпочтителен такой вариант, если надо протравить, например, капусту.
- Огородить посадки пластиковым заборчиком. Переползти его моллюскам будет трудно.
- Рассыпать на грядках яичную скорлупу, опилки. Иными словами, провести мульчирование. Слизни и улитки не любят ползать по сухим острым камням и скорлупе. Также можно опудрить растения золой, а вокруг насыпать соды или крахмала — они впитывают слизь и мешают вредителям ползать.
- Насадить в огороде растения, которые улитки не любят: это эфиромасличные культуры, такие как лаванда, шалфей, тимьян, базилик, розмарин, чеснок, тысячелистник. При этом улитки спокойно питаются горькими хреном и редькой, лопухами и одуванчиками.
- Создать ловушки для улиток. Для этого в затенённых влажных местах нужно соорудить для них небольшие «домики» из досок, выложенных на земле в форме треугольника или квадрата. Внутрь положить листья салата. Улитки будут стремиться в такую ловушку, а оттуда их можно будет собрать и уничтожить, вооружившись перчатками.
Подобные ловушки можно сделать, просто разбросав по участку влажные тряпки. Собирать слизней лучше вечером, так как они активны в ночное время.
Не используйте соль и соляные растворы — это может навредить культурным растениям.
Улиток и слизней хорошо уничтожают куры, так что люди, у кого они есть, таких проблем не знают. Но специально заводить птицу ради борьбы с вредителями — это уже перебор. Куры ещё и прекрасно уничтожают растения и разрывают грядки.
При встрече со слизнем соблюдайте правила безопасности: не трогайте их голыми руками, ведь в их слизи могут содержаться некоторые виды паразитов и патогенных микроорганизмов.
В парках и лесах не уничтожайте улиток и слизней. Ведь они — прекрасная кормовая база для других живых существ.