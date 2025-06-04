Как правильно очистить и подготовить баню к использованию летом

После длительного зимнего перерыва баня требует тщательной подготовки перед летней эксплуатацией. Даже внешне крепкое строение может скрывать проблемы: отсыревшие полки, трещины в печи или засоренный дымоход. Как подготовить баню к летнему сезону, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Первым этапом должна стать генеральная уборка. Начинать следует с сухой очистки всех поверхностей полов, полок, стен и потолка. Особое внимание нужно уделить углам и стыкам, где скапливается больше всего пыли. Для труднодоступных мест между досками рекомендуется использовать пылесос со специальной насадкой.

При обнаружении плесени или грибка на деревянных поверхностях, особенно в парилке и моечном отделении, необходимо провести обработку специальными составами для бань. Эксперты предупреждают, что бытовая химия с хлором или агрессивными отбеливателями не подходит она опасна при нагреве и повреждает древесину. Для бань рекомендуются составы на основе перекиси водорода, натуральных масел и органических кислот.

В печи нужно тщательно очистить топку и колосниковую решетку от золы и шлака, удалить нагар со стенок металлической щеткой. Дымоход следует прочистить ершом на гибком тросике, проверив легкость хода заслонки и отсутствие повреждений.

Не менее важна диагностика коммуникаций. Необходимо проверить работу вентиляции, очистив решетки и проверив задвижки. Электропроводку нужно осмотреть на предмет повреждений изоляции, а все светильники должны быть герметичными и термостойкими. Водопроводные системы требуют проверки на отсутствие протечек, нормальный напор воды и беспрепятственный слив.

Для защиты бани от погодных воздействий рекомендуется обновить защитное покрытие деревянных поверхностей специальными маслами для саун. Кровлю следует проверить на целостность, фасад нуждается в осмотре на предмет трещин, повреждений и вздутий, фундамент в проверке состояния гидроизоляции и отмостки, а водосточная система на свободный проход воды.

С марта владельцы бань, сараев и теплиц платят новый налог. Он касается всех хозпостроек с фундаментом.