Как избавиться от одуванчиков на участке с помощью других растений

Эффективным способом борьбы с одуванчиками на огороде является посадка культур, создающих естественную конкуренцию за ресурсы. Плотный газон из многолетних трав, таких как райграс или овсяница, образует сплошное покрытие, препятствующее прорастанию сорняков. Крупнолистные овощи капуста, салаты, шпинат и свекла быстро занимают пространство, оставляя меньше места для нежелательных растений, сообщает NEWS.ru.

Многолетние цветы, включая розы, лилии и пионы, развивают мощную корневую систему, которая подавляет рост одуванчиков. Аналогичным действием обладают картофель и тыква, чьи разветвленные корни создают неблагоприятные условия для сорняков. Дополнительную защиту обеспечивает мульчирование почвы и засев свободных участков газонной травой, что создаст естественный барьер против распространения одуванчиков.

Специалисты рекомендуют сочетать эти методы с регулярной прополкой и правильной техникой выращивания культур. Такой комплексный подход позволит значительно сократить количество одуванчиков на участке без использования химических средств.

Ранее агроном рассказала, как из одуванчиков приготовить натуральное удобрение для клубники. В листьях этого растения содержатся вещества, которые эффективно работают против садовых вредителей. Настой из одуванчиков будет способствовать укреплению иммунитета клубники.