Pravda.Ru: французский бульдог и басенджи относятся к тихим породам собак

Газета.Ru

Собаки породы басенджи являются самыми тихими, вместо лая они издают звуки, напоминающие йодль. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Названы самые тихие породы собак
© РИА Новости

К тихим породам также относятся борзая и кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Специалисты отметили, что некоторые породы не совсем молчаливы, но лают редко. Это французский бульдог, мопс, ши-тцу и мальтийский бишон. Среди малошумных пород они выделили ньюфаундленда, немецкого дога, золотистого ретривера, лабрадора-ретривера и королевского пуделя.

"Лай — естественный способ общения для собак, поэтому полностью молчаливая порода — миф. Однако воспитание играет важную роль: правильно социализированная и довольная собака не станет лаять без причины", - добавили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что реакция собаки на лай или рычание человека может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Он посоветовал общаться с питомцем привычным для него способом — с помощью ранее изученных команд.

промо изображение