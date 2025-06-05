Как делать ремонт крыши, чтобы избежать протечек

Протечка крыши – серьезная проблема. Ее нельзя оставлять без внимания, потому что это может привести к повреждению внутренней отделки, к нарушению целостности дома, а также к появлению мха и плесени. Именно поэтому при ремонте кровли необходимо учитывать любые нюансы, например, выбор материала. Если здесь сделать ошибку, то крыша начнет протекать довольно скоро. Особенно это касается регионов с повышенными осадками, где нужна влагоустойчивая кровля. Никакая другая попросту не выдержит таких нагрузок. Ремонт крыши надо делать хотя бы раз 5-10 лет.

Как избежать протечек

Есть ряд мер в ремонте кровли:

проведение регулярных осмотров. Особенно весной и осенью;

соблюдение технологии монтажа. Поэтому доверить ремонтные работы лучше всего профессионалам, а не пытаться сделать их самостоятельно. Особенно когда речь идет о капитальном ремонте крыши частного дома;

своевременно устранять любые проблемы.

Как проводить осмотр и на чем делать акцент

Во-первых, помимо сезонных проверок нужно помнить и о внеплановых. Например, после урагана, снегопада или града. Они могут быть опасными, причем до такой степени, что может понадобиться полноценный ремонт кровли. Во-вторых, обратить внимание на водосточную систему, кровельное покрытие и на обрешетки. В-третьих, требуется оптимальная вентиляция подкровельного пространства вне зависимости от типа (мягкая, резиновая, жидкая, рулонная). Подробнее можно прочитать на нашем сайте www.горизонты.рф

Как подбирать материалы, чтобы не было протечки

Тут есть несколько нюансов:

соответствие условиям эксплуатации (для многоквартирного дома, гаража, офисного здания, павильона);

хорошая теплоизоляция;

устойчивость ко влаге (для южных регионов);

ремонтопригодность. Лучше всего, когда поврежденные элементы легко заменяются. То есть не нужен демонтаж всей конструкции.

Что касается монтажных работ, то тут важна правильная установка подкладочных материалов. Это позволяет избежать проникновения влаги, а значит, протечки и порчи всей кровли.

Другие нюансы:

учет уровня наклона. Для плоских крыш нужны одни элементы, а для скатных – другие;

обеспечение вентиляции. Она предотвращает образование конденсата и делает крышу более устойчивой.

Делать ли капитальный ремонт кровли, если протечка все-таки возникла

Устранять подобные проблемы очень сложно в одиночку, даже если на первый взгляд они кажутся простыми. Например, иногда требуется частичный ремонт кровли здания, но чаще всего – капитальный. То есть понадобится снятие внешнего материала, утеплителя и гидроизоляции, проверка состояние каркаса, а это могут сделать только специалисты. Они устанавливают новые слои кровли, а это серьезная и не быстрая работа.