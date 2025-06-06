Сколько живут дратхаары в домашних условиях

«Дратхаар – это немецкая жесткошерстная легавая, выведенная в конце 19-начале 20 вв. на основе более старого прототипа путем скрещивания с другими породами. Это крупные, до 68 см, собаки, защищенные от непогоды грубым ворсом, универсальные по охотничьим качествам. Они преданны, обучаемы, миролюбивы и самостоятельны», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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В нашей статье мы расскажем, сколько живут дратхаары, какие факторы влияют на продолжительность жизни этих собак, и как она может отличаться у мальчиков и девочек. Также вы узнаете, как породные особенности и внешние условия сказываются на ней, что сделать для организации наилучшего ухода и какие факторы желательно исключить.

Как узнать, сколько лет собаке?

Когда вы берете щенка или взрослое животное из приюта или у других владельцев, а не заводчика, и не знаете дату его рождения.

Чтобы ответить на вопрос самостоятельно, следует учесть, что крупные породы, такие как дратхаар, как правило, живут немного меньше и стареют быстрее.

Ориентироваться можно на следующие признаки:

Зубы – у маленьких щенков они молочные, к 8 месяцам меняются на постоянные. К 5 годам начинает желтеть эмаль, исчезают бугорки, заметные в раннем возрасте, понемногу притупляются клыки. В старости они, чаще всего, стираются очень сильно, иногда до одного уровня с другими зубами, но это зависит от индивидуальных особенностей и питания.

Шерсть – у состарившихся любимцев она тусклая, более жесткая, присутствуют седые волоски, окрас может потемнеть.

Поведение – молодые собаки энергичнее пожилых, сильнее реагируют на раздражители, например, других животных, особенно охотничьи породы, они больше играют и меньше спят.

Общее впечатление – в преклонном возрасте любимцы ходят степенно, их отдельные мышцы выглядят дряблыми, а фигура – тяжеловеснее, в том числе и из-за увеличивающейся склонности к лишнему весу.

Что влияет на продолжительность жизни

Есть два типа факторов, которые могут сказаться на благополучии питомцев. Внутренние – наследственность и индивидуальные особенности организма, их следует принимать во внимание, но изменить, к сожалению, не получится. Внешние – уход, содержание и образ жизни полностью зависят от владельца, поэтому можно в значительной мере воздействовать на потенциальное долголетие любимца.

Вот какие из них влияют положительно:

Сбалансированный рацион – пища должна содержать все необходимые для работы организма нутриенты, недопустимо перекармливать собаку, но и давать слишком маленькие порции нельзя – истощение настолько же вредно, как и ожирение.

Соблюдение правил гигиены – вычесывание, купание, чистка ушей и зубов, контроль над ростом когтей и т.п.

Кастрация – для животных, не задействованных в племенном разведении, она желательна, так как предотвращает развитие болезней репродуктивных органов, снижает склонность к конфликтам с сородичами.

Ежедневные прогулки, спорт – дратхаар считается подвижной рабочей собакой, высокая физическая активность хорошо сказывается на его самочувствии и продолжительности жизни, низкая – влияет отрицательно.

Комфортные условия содержания – для всех пород важно минимизировать стрессы, исключить вероятность перегрева и переохлаждения.

Забота о здоровье – ежегодные прививки, своевременная обработка от клещей и глистов, визиты к ветеринару для профилактического осмотра позволяют избежать инфекций и различных осложнений.

Сколько лет могут прожить дратхаары?

У породистых собак возрастные рамки известны заранее, но это вовсе не значит, что питомец будет радовать вас своим присутствием ровно столько, сколько большинство его сородичей. В зависимости от воздействующих на него факторов, одним из которых является наследственность (хотя она не считается основополагающей причиной), дратхаар способен прожить как большее, так и меньшее количество лет. Повлиять на это можно с помощью правильного ухода, занятий спортом, сбалансированного рациона. Нельзя забывать и о различных случайностях, контролировать их невозможно.

Половая принадлежность на долголетии не отражается, кобели и суки имеют приблизительно одинаковый срок жизни. Однако негативно сказаться могут связанные с репродуктивной активностью факторы – заболевания мочеполовой системы, слишком частые роды у самок.

То, сколько может прожить дратхаар, зависит от его владельца

Кроме того, соперничество из-за партнера приводит к конфликтам с сородичами, причем как у мальчиков, так и у девочек (преимущественно при течках). Избежать таких ситуаций помогает кастрация, она исключает враждебность между животными, защищает от незапланированной беременности и ряда опасных болезней.

Средняя продолжительность жизни дратхаара – 12-14 лет.

За этот период собака проходит через три основных стадии. Первая из них – щенок, с рождения и примерно до 1,5-2 лет питомец растет и развивается психологически, это подходящий этап для обучения и воспитания. Далее следует зрелость – возраст самой высокой активности, лучшее время для работы, спорта и разведения.

После 8 лет любимец считается пожилым, старение не у всех особей протекает с одинаковой скоростью, но у крупных пород этот процесс идет быстрее, чем у средних и маленьких. Собаки становятся уязвимыми, чаще болеют, нуждаются в повышенном внимании.

Срок жизни дратхаара делится на несколько периодов

Как можно соотнести возраст собаки и человека?

Несмотря на то, что питомцы живут намного меньше людей, они за этот небольшой срок проходят через те же стадии – взросление, зрелость и старость, это позволяет сравнить прожитые ими годы с человеческими.

Возраст питомца Соответствующий ему возраст человека (в годах)

1 14

2 22

3 29

4 40

5 45

6 50

7 51

8 55

9 61

10 66

11 72

12 77

13 82

14 88

Что предпринять для продления жизни питомца?

Поскольку контролировать удается не все факторы, отражающиеся на долголетии любимцев, гарантированно увеличить срок их жизни нельзя, но можно максимально повысить такую вероятность, если знать особенности породы и организовать уход в соответствии с ними.

В более теплых странах дратхааров иногда содержат в вольере, но в России в холодные сезоны предпочтительнее домашние условия, они лучше скажутся на том, сколько проживет собака. Вольер или псарня в течение всего года приемлемы только в регионах с мягким климатом, при условии, что они хорошо утеплены и защищены от дождя и ветра.

На продолжительность жизни дратхаара можно повлиять

Необходимо давать питомцу оптимальную физическую нагрузку. Если вы заводите дратхаара не для охоты, а в качестве домашнего питомца, с ним нужно много гулять и тренироваться. Это поможет поддерживать мышцы в тонусе, избежать ожирения, улучшить работу сердца и сосудов, укрепить суставы, снизить стресс. Избыточно высокая активность может способствовать развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата, поэтому не следует практиковать тяжелые упражнения. Малоподвижный образ жизни для таких энергичных собак вреден.

Обеспечьте любимца сбалансированным питанием, регулярно вычесывайте и триммингуйте, так как шерсть у него жесткая, чистите уши и зубы. Эти меры защитят от воспалений, дерматитов, отита, зубного камня.

Не пропускайте ежегодную вакцинацию, вовремя обрабатывайте собаку от клещей и глистов, не забывайте приводить ее на осмотр к ветеринару.

Какие болезни встречаются у дратхааров?

У этой породы отмечается предрасположенность к некоторым наследственным видам нарушений, бывают и болезни, общие для всех без исключения собак. Не все отражаются напрямую на том, сколько живут дратхаары, но доставляют существенный дискомфорт, а без лечения приводят к осложнениям.

Чаще всего наблюдаются:

Кожные заболевания – дерматит, экзема и т.п.

Дисплазия суставов – неправильное формирование костей и хряща, приводит к нарушениям походки и функций тазобедренных сочленений.

Болезнь Виллебранда 2 типа – низкая свертываемость крови из-за нехватки одного из белков, отвечающих за нее. Другая возможная причина этого явления у породы – недостаточность фактора VII.

Коллапс, вызванный физическими нагрузками – поражение нервной системы, проявляется у отдельных животных при высокой активности в виде приступов неспособности к передвижению.

Хроническая болезнь почек – медленное прогрессирующее разрушение клеток обоих органов, нарушающее выделительную функцию.

Главное

Дратхаар – крупная охотничья порода. Средний срок жизни этих собак – 12-14 лет.

Определить возраст питомца можно, оценив состояние его зубов и шерстного покрова. Зубы у возрастных собак стираются, а шерсть тускнеет. Еще питомец становится гораздо спокойнее, чем в молодости.

Кастрация, то есть удаление репродуктивных органов, положительно сказывается на сроке жизни дратхааров.

На продолжительность жизни любимца влияет рацион, физические нагрузки, условия содержания, а также правильный уход.

Кобели и суки потенциально живут одинаковое количество лет, половая принадлежность на это не влияет. Возраст питомца можно сравнить с человеческим. Первый год его жизни равен примерно 15 у людей.

Представители породы могут сталкиваться с кожными заболеваниями, болезнями крови, нарушающими ее свертываемость, поражениями нервной системы и почек.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет способен прожить дратхаар?

Максимальным возрастом этой породы называют срок в 12-14 лет, это средний показатель для собак. На него можно повлиять – хороший уход, сбалансированный рацион, физическая активность, соответствующие возрастным особенностям, отсутствие стрессов и забота о здоровье положительно сказываются на долголетии дратхааров.