Что уже можно собирать и сушить впрок в июне: травы, листья, ягоды

Июнь — месяц, когда растения насыщены эфирными маслами и активными веществами. Сейчас — идеальное время, чтобы начать собирать и заготавливать впрок самые полезные дикорастущие травы, листья и даже первые ягоды. Главное — знать, что именно собирать, когда и как правильно сушить, чтобы сохранить максимум пользы. Об этом — в материале «‎Рамблера».

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1. Тысячелистник

Когда собирать:

Середина июня — время активного цветения тысячелистника. Собирать нужно только верхние части растения — цветочные корзинки и верхушки стебля длиной до 20 см.

Чем полезен:

Тысячелистник — один из самых популярных фитотерапевтических компонентов. Он обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным и спазмолитическим действием. Особенно эффективен при проблемах с ЖКТ и для нормализации менструального цикла.

Как сушить:

Разложите траву тонким слоем в тени, под навесом или на чердаке, где хорошая вентиляция. Высушенные цветки сохраняют насыщенный аромат и серебристо-зеленый оттенок.

2. Листья земляники

Когда собирать:

Лучшее время — до начала массового цветения или в самом его начале. В июне листья земляники еще нежные, не поражены пятнистостью и не жесткие.

Чем полезны:

Листья обладают мягким мочегонным и витаминным действием, стимулируют обмен веществ, богаты танинами и аскорбиновой кислотой. Идеальны для повседневного чаепития в составе травяных сборов.

Как сушить:

Собранные листья нужно тщательно перебрать, удалить черенки и высушить на бумаге в проветриваемом месте. Можно сушить и в электросушилке при температуре не выше 40°С.

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3. Первая земляника

Когда собирать:

В зависимости от региона — с первой или второй недели июня. В лесах Подмосковья дикая земляника начинает созревать ближе к середине месяца.

Чем полезна:

Витамин C, фолиевая кислота, железо — земляника укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и состояние кожи. В сушеном виде она сохраняет большую часть полезных веществ.

Как сушить:

Сушат ягоды целиком, раскладывая в один слой на сетке. Сначала — на открытом воздухе в тени, затем досушивают в духовке при температуре 50–60°С. Хранят в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой.

4. Зверобой

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Когда собирать:

Цветение зверобоя начинается в середине июня и длится около месяца. Заготавливать следует до полного раскрытия всех цветков.

Чем полезен:

Зверобой известен как «трава от 99 болезней». Он обладает успокаивающим, антисептическим и противовоспалительным действием. Используется при легкой депрессии, бессоннице, нарушениях пищеварения и воспалениях кожи.

Как сушить:

Срезают верхнюю часть побега длиной 20–25 см. Связав в пучки, сушат в подвешенном состоянии в затененном, проветриваемом месте. После сушки измельчают и хранят в стеклянной посуде.

5. Листья березы

Когда собирать:

Июнь — последний месяц, когда листья березы еще содержат максимум полезных веществ. Собирают молодые, но уже сформировавшиеся листочки без признаков повреждений.

Чем полезны:

Обладают мочегонным, потогонным и очищающим действием. Используются при заболеваниях мочевыводящих путей, отёках и кожных проблемах. Отличный компонент для ванн и настоев.

Как сушить:

Расстелите листья на чистой ткани в тени. Сушите четыре–пять дней, периодически перемешивая. Правильно высушенные листья сохраняют светло-зелёный цвет и тонкий аромат.

6. Крапива

Когда собирать:

Молодые побеги собирают до начала цветения — как раз в начале июня. Срезают верхушки длиной 20–30 см.

Чем полезна:

Одна из самых железосодержащих растений. Крапива укрепляет иммунитет, очищает кровь, повышает уровень гемоглобина. Её добавляют в чаи, супы и делают из нее порошок для добавок зимой.

Как сушить:

Обязательно в перчатках! Срезанные стебли вяжут в пучки и сушат в тени. После сушки обрывают листья и измельчают. Хранят в бумажных пакетах или стеклянной таре.

7. Мелисса

Когда собирать:

Мелиссу начинают заготавливать с конца первой декады июня. В. этот время она уже активно наращивает зеленую массу, но еще не начала цветение.

Чем полезна:

Мелисса обладает успокаивающим, антибактериальным и спазмолитическим действием. Помогает при стрессе, бессоннице, желудочных спазмах. Отлично сочетается в сборах с мятой и лавандой.

Как сушить:

Сушат быстро, чтобы сохранить аромат. Листья и стебли раскладывают в один слой, избегая прямого солнца. Высушенную мелиссу желательно хранить в герметичных банках.

Июнь — месяц, когда каждая тропинка и лесополоса полны зеленых сокровищ. Главное — собирать разумно: не вырывать с корнем, оставлять часть растений в природе, не собирать у дорог. Сушите травы с любовью, храните в правильной таре, и тогда зимой каждый чай станет глотком лета, собранного в тени теплого июня.

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