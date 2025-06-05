Какие факторы учесть при выборе собаки

Перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Так, прежде всего важно изучить особенности желанной породы, потому что некоторые из них могут требовать больше пространства и движения. Кроме того, стоит обратить внимание на характер и уровень шума животных. Для квартиры подойдут более спокойные породы.

Специалисты также рекомендуют не забывать про взаимодействие с владельцем. По их словам, собака должна подходить образу жизни человека.

«Выбор породы — ответственный шаг, особенно если вы живете в многоквартирном доме, где шум может стать проблемой», — отметили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что реакция собаки на лай или рычание человека может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Он посоветовал общаться с питомцем привычным для него способом — с помощью ранее изученных команд. Он добавил, что для собаки важно, чтобы рядом с ней находился надежный и предсказуемый хозяин.