Подкормка томатов и огурцов в начале лета: простые рецепты для богатого урожая
Начало лета — решающий период для томатов и огурцов. От того, как они стартуют, зависит весь будущий урожай. Цветение, завязи, развитие куста — все требует энергии. Без достаточного питания растения начинают чахнуть, сбрасывают завязь и болеют.
Но хорошая новость в том, что для поддержки на старте вовсе не обязательно покупать дорогую химию. «Рамблер» поделится простыми и доступными рецептами подкормок, которые помогут огурцам и помидорам раскрыть весь свой потенциал.
Почему важна ранняя подкормка?
Первые недели июня — период активного роста. У томатов начинается формирование кистей, огурцы дают плети и начинают цвести. Если в этот момент не хватает питательных веществ, растения тянут питание из нижних листьев — и вы это заметите: листва бледнеет, завязи опадают, рост тормозится.
Особенно критичны в начале лета три элемента:
- азот — для наращивания зеленой массы,
- фосфор — для корней и цветения,
- калий — для завязей и иммунитета.
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Подкормка томатов
1. Настой крапивы с золой
Подходит для начала июня, когда помидоры уже прижились после высадки и активно идут в рост. Крапива дает азот и микроэлементы, зола — калий и кальций. Это укрепляет куст, улучшает цветение и иммунитет растения.
Состав:
- крапива (молодая, не одревесневшая) — 1 ведро, нарезанная,
- зола — 1 стакан,
- вода — 10 литров.
Как приготовить и использовать:
- Залейте крапиву и золу водой.
- Настаивайте три-четыре дня в теплом месте, периодически помешивая.
- Процедите.
- Поливайте под корень по 0,5 литра под каждый куст, раз в семь-десять дней.
2. Подкормка йодом с молоком
Йод укрепляет завязи и дезинфицирует листья, молоко создает пленку, мешающую грибкам. Особенно актуально в дождливую погоду.
Состав:
- молоко — 1 литр,
- вода — 9 литров,
- йод — 10 капель.
Как приготовить и использовать:
- Смешайте все ингредиенты.
- Опрыскивайте по листу утром или вечером.
- Повторять каждые десять дней.
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Подкормка огурцов
Огурцы — не любители агрессивной химии и легко обжигаются от неправильного удобрения. Поэтому летом им нужны мягкие, водные подкормки.
1. Дрожжевая смесь
Дрожжи активизируют полезные бактерии в почве, стимулируют корнеобразование и рост плетей. Но важно не использовать эту подкормку чаще одного раза в две недели.
Состав:
- сухие дрожжи — 10 г (1 пакетик),
- сахар — 2 столовые ложки,
- вода — 10 литров.
Как приготовить и использовать:
- Растворите дрожжи и сахар в теплой воде.
- Настаивайте два часа.
- Поливайте под корень по одному литру на куст.
2. Настой банановой кожуры
Отлично работает при активном цветении. Бананы богаты калием, который помогает завязям формироваться и придает сладость плодам.
Состав:
- кожура от 2-3 бананов,
- вода — 3 литра.
Как приготовить и использовать:
- Измельчите кожуру, залейте водой.
- Настаивайте два-три дня.
- Поливайте под корень.
Важные правила подкормки
- Не подкармливайте по сухой земле. Сначала полейте обычной водой, иначе можно сжечь корни.
- Учитывайте погоду. Подкормки вносятся в утренние или вечерние часы, не в жару.
- Не перекармливайте. Лишний азот вызовет буйную листву, но не плоды.
- Чередуйте органику и микроэлементы. Это поможет не перекосить баланс веществ в почве.
Простые, но грамотно подобранные подкормки помогут томатам и огурцам заложить основу для обильного и вкусного урожая. Не игнорируйте сигналы растений — если листья бледнеют или скручиваются, это призыв к действию. Но действовать нужно разумно: лучше слабая, но регулярная подпитка, чем шоковая атака удобрениями.
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