Дачникам дали совет по защите растений от палящего солнца

Капельный полив и использование других систем автоматизированного полива может помочь в уходе за растениями в жару, рассказала «Ленте.ру» консультант по работе с физическими лицами бренда «Garden Жук» (компания «Цикл») Мария Шуракова.

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Она объяснила, что причина многих проблем с растительностью в жару кроется именно в почве — если верхний слой грунта пересохнет, то растение начнет засыхать еще быстрее. Технология капельного полива обеспечивает поступление воды прямо к корням растений небольшими порциями, минуя поверхностные слои земли. Такая технология также помогает экономить воду, предупреждает развитие болезней и повреждения растений от попадания воды на листья. Капельный полив предотвращает стресс у растений благодаря постоянному увлажнению корневой зоны, добавила Шуракова.

Существуют и другие полезные технологии полива — с использованием регулируемых опрыскивателей и армированных шлангов. Технологии помогут выращивать травы, цветы или крупные культуры на открытых участках. Регулируемые опрыскиватели позволяют задать зону полива, форму и интенсивность распыления воды. Эта техника помогает равномерно увлажнять большие площади без переувлажнения или повреждения листьев. Армированные шланги — это специальные гибкие трубопроводы, изготовленные из эластичных материалов (резины, пластика), усиленные дополнительными слоями волокон, тканей или металлических нитей, которые придают дополнительную прочность и устойчивость к высоким давлениям, механическим повреждениям и агрессивным средам. Шланги отличаются прочностью и устойчивостью к перепадам температур.

Эксперт обратила внимание и на важность рационального использования водных ресурсов в периодов участившихся периодов засухи и жары. По словам Шарковой, современные системы полива позволяют сократить расход воды до 50 процентов, при этом обеспечивая стабильный рост и развитие растений. Также систему автоматизированного полива можно настроить таким образом, что полив будет происходить только утром или вечером, когда испарение воды минимально.

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