Перечислены дачные дела, которые нужно успеть сделать в июне

В июне садовый сезон самом в разгаре. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что нужно успеть сделать в этом месяце.

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По ее словам, можно начать с посадки в теплицу и открытый грунт. В первой декаде первого летнего месяца высаживают огурцы и помидоры.

— Кто опоздал с посевами, можно еще все посеять: и однолетние цветы, и морковь, и свеклу, и укроп посеять, и горох посеять, — добавила специалист.

Для тех, кто уже все посеял, тоже есть работа: через 7–19 дней необходимо подкормить все растения, чтобы они прижились, особенно в теплице. Это важно, чтобы саженцы набирали рост и развивались.

Кроме того, можно заняться газоном. Траву косят каждую неделю, а если пропустить этот срок — ее будет труднее скосить. Агроном в беседе с Life.ru напомнила, что газон тоже нужно подкармливать.

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова напомнила, что за сжигание сухой травы, хвороста и других легковоспламеняющихся материалов на участках, расположенных рядом с лесами, при нарушении требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для организаций.

Кроме того, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупредил, что в случае неправильного хранения удобрений на даче могут оштрафовать.