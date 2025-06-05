Чем для питомцев опасен отдых а пляже

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова в беседе с RT рассказала, что отдых на пляже может быть опасен для питомцев, особенно в жару.

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По её словам, главный риск — перегрев.

Особенно уязвимы брахицефальные породы собак, такие как мопсы и бульдоги: у них нарушена терморегуляция — и тепловой удар может развиться всего за 20—30 минут.

Опасен и раскалённый песок: он может вызвать ожоги лап, добавила специалист.

«Песок, нагретый до 50—60 °С, способен привести к ожогам подушечек лап. Ежегодно в ветеринарных клиниках фиксируют случаи термических повреждений у собак после длительных прогулок по раскалённому берегу. Владельцам рекомендуется проверять температуру песка рукой перед выгулом или использовать специальную обувь для животных», — отметила Меликова.

Купание в стоячих водоёмах также несёт угрозу: там могут быть токсичные цианобактерии и паразиты (например, лептоспиры), вызывающие тяжёлые инфекции.

Специалист подчеркнула, что на морских пляжах важно не допускать, чтобы питомец пил солёную воду, поскольку это может привести к отравлению и нарушениям в работе организма.

Меликова рекомендует избегать пиковой жары, внимательно следить за состоянием животного и иметь при себе аптечку первой помощи.

При первых признаках недомогания (вялость, рвота, изменение цвета слизистых) надо немедленно обратиться к ветеринару, заключила она.

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