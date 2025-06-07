Топ-8 инструментов, которые облегчат жизнь дачнику

Спрос на дачные инструменты резко вырос: в конце мая — начале июня продажа гаджетов для загородных участков увеличилась вдвое! Притом появилось много необычных новинок. На что дачникам непременно стоит обратить внимание в этом сезоне, «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.

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Отлично помню фотографию 1950-х годов, сделанную после закладки Ботанического сада МГУ на Воробьевых (Ленинских) горах. На ней запечатлены сидящие на деревьях женщины с пилами в руках: они производят обрезку ветвей... Но те времена прошли, и сегодня главная задача дачника — выбрать из множества дачных гаджетов по-настоящему полезный. Вот представьте, как в свое время облегчил бы задачу работниц Ботанического сада современный аккумуляторный сучкорез на штанге. Не надо ни лестницы, чтобы дотянуться до верхних сучьев, ни пилы, ни на дерево залезать...

Я уж не говорю о том, что на помощь дачникам все чаще приходит искусственный интеллект. Например, в виде программ с функцией подробной трехмерной визуализации. Человек может видеть модели деревьев, беседок, бассейнов, которые обычно располагают на загородном участке, и спланировать свой будущий сад. А разве могли владельцы загородных участков еще недавно представить, что траву можно косить с помощью... летающей газонокосилки? Я имею в виду косилки на воздушной подушке. Это чудо инженерной мысли предназначено для кошения газонов на площадях до 1000 квадратных метров с неровным рельефом. В общем, рынок новинок обширный, что делает процесс выбора непростым. Мой совет: прежде чем на чем-либо остановиться, непременно читайте отзывы людей, которые уже успели проверить в деле то или иное приспособление.

Приложения для планирования участка

Искусственный интеллект пришел и на наши шесть соток! Бесплатные программы для ландшафтного дизайна — это отличный инструмент для начинающих дачников, которые хотят визуализировать свои идеи, сэкономить время и избежать ошибок. Они позволяют планировать расположение строений, дорожек, растений, получая реалистичные 3D-модели будущего участка. Многие из этих программ просты в использовании и не требуют от человека специальной подготовки, просто выберите в интернете ту, что покажется вам наиболее подходящей.

Цена: бесплатно.

Садовый измельчитель

Этот современный инструмент поможет без особого труда поддерживать на вашем загородном участке порядок и содержать его в чистоте. С его помощью вы быстро превратите не только ветки, но и сухую траву и листья в щепу и мульчу. А разложив их под ягодными кустарниками, в дальнейшем значительно облегчите себе процесс борьбы с сорняками. И, что не менее важно, мульча будет хорошо удерживать влагу в почве и сделает ее более плодородной за достаточно короткий срок, ведь измельченная органика быстрее перегнивает.

Цена: от 7 тысяч рублей.

Умная теплица

Как только она «пропишется» на вашей даче, переживания о самочувствии томатов, баклажанов и перцев останутся в прошлом. В такую теплицу встроены системы, которые за него отвечают. Они автоматически регулируют микроклимат. Стоит только температуре воздуха повыситься, как сработает автоматическое проветривание и откроются форточки. Как только растения захотят пить, тут же сработает капельный полив. Вот только урожай умная теплица не соберет, ну с этим вы и сами справитесь, для этого много ума не надо.

Цена: от 37 тысяч рублей.

Высоторез с телескопической ручкой

Дачники, на чьем участке растут старые яблони, практически упирающиеся в небо, этот инструмент оценят по достоинству. Рынок предлагает высоторезы: электрические, аккумуляторные и бензиновые. Какой выбрать — дело ваше, но надо понимать, что с аккумуляторным и бензиновым работать вы будете, свободно перемещаясь по участку, электрическому придется обеспечить удлинитель. Но главное во всех моделях — телескопическая ручка, длина которой регулируется и при необходимости вы сможете формировать крону деревьев на высоте 4–5 метров.

Цена: от 3000 рублей.

Тапенер

Этот механический инструмент, который работает от ручного нажатия, облегчает работу по подвязке растений. Чтобы выросшие томаты, перцы или баклажаны в теплице и открытом грунте не падали под тяжестью плодов, придется потратить время, чтобы подвязать их, имея в распоряжении только шпагат и колышек. С тапенером все гораздо проще и быстрее: инструмент подносят к ветке, которую максимально приближают к колышку-опоре, и нажимают на рычаг. Лента обхватывает растение, скобы фиксируют ее на опоре, а ножи отсекают ленту от катушки.

Цена: от 900 рублей.

Проращиватель семян

Не только ускоряет процесс проращивания семян, но и повышает их всхожесть. Емкость для воды, нагревательный элемент и система вентиляции — вот из чего состоит это удобное устройство. Использование проращивателя освобождает дачника от необходимости ежедневного увлажнения и проветривания семян. Лучше выбрать модель, оснащенную таймером, индикатором влажности и температуры, это еще больше облегчит контроль над процессом прорастания.

Цена: 500 рублей.

Измеритель почвы 4 в 1

Прибор освободит вас от необходимости определять, настал ли срок полить растения. Он подскажет, когда пора увлажнить почву. Он же сообщит, достаточно ли прогрелась земля, чтобы высадить в нее огородные культуры, и не нужно ли ее раскислить, чтобы посадки развивались нормально. Он же сообщит, хватает ли растениям света. Кстати, использовать его могут не только дачники, но и любители комнатного цветоводства.

Цена: от 700 рублей.

Распознавать растения и их болезни

Если вы начинающий дачник, достаточно скачать одно из таких приложений, и у вас будет возможность по фотографии определить растение, название которого вам неизвестно. Но и опытным дачникам нередко приходится ломать голову, что за болезнь подхватила яблоня или куст смородины. А приложение подскажет причину недуга, способы избавления от него, а заодно и посоветует, как за ним ухаживать, чтобы впредь такого не повторялось. Цена: бесплатно.

Зря говорят, что незаменимых нет

Прошло почти 30 лет с тех пор, как изобретатель Александр Фокин запатентовал садовый инструмент — плоскорез Фокина. Однако до сих пор замены ему нет. За что же так любят этот инструмент? Прежде всего за многофункциональность: он и почву рыхлит, и сорняки уничтожает, и растения окучивает, и грядки формирует... При этом сохраняет естественную структуру грунта, поскольку не переворачивает верхний слой, а подрезает его. И работать с ним легче, чем с лопатой, тяпкой или мотыгой.

Чтобы увидеть плоды своего труда

Эффективное удобрение — тоже важный инструмент, позволяющий дачникам увидеть плоды своего труда. Среди новинок — аминокислотные. Их применение помогает растениям перенести стресс: перепады температур, переувлажнение или засуху, повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям, с ними лучше усваиваются питательные элементы. Благодаря им ваши питомцы быстрее восстановятся после очередной «атаки» погоды.

3 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет перечень признаков неиспользования земельных участков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Какой участок могут забрать и что с ним будет дальше, «Вечерняя Москва» обсудила с юристом Денисом Хмелевским.