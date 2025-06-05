Сколько должны весить щенки шарпея и взрослые собаки

«Шарпей – это известнейшая и очень древняя китайская порода собак из группы молоссов. У ее представителей необычный синевато-черный язык и складчатая кожа, которая формируется по мере взросления щенка. Если вы решили завести себе такого питомца, то следует узнать, сколько весит шарпей на разных этапах своей жизни», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Вес щенка будет меняться весь период его роста, который уникален для каждой породы. В нашей статье мы расскажем, как долго растут шарпеи, что влияет на итоговый размер питомца, на какие показатели следует ориентироваться при взвешивании, и какие причины могут способствовать ожирению и истощению собаки.

Сколько весит шарпей – вес и рост в холке до 3 лет

Процесс роста породы отражен в расположенной ниже таблице. В ней указаны рекомендуемые значения веса и высоты (роста) в холке для представителей разных полов.

Не стоит переживать, если размеры вашего питомца незначительно отличаются от приведенных выше показателей. Они приведены в качестве примера и вполне могут колебаться. Строгих рамок для веса нет даже в официальном породном стандарте. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки, например, общую кондицию тела и состояние здоровья собаки.

Что влияет на итоговый размер питомца?

Каждая собака уникальна. Если проверить, сколько весят шарпеи-однопометники, то полученные значения с большой вероятностью будут отличаться. Это обусловлено влиянием следующих факторов:

Пол. Для породы характерен выраженный половой диморфизм. Поэтому девочки обычно легче и ниже, чем мальчики. Состояние здоровья. Любые болезни тормозят рост, так как важные для него ресурсы расходуются на борьбу с патогенными организмами. Окружающая обстановка. Для здоровья опасны не только инфекции и паразиты, но и банальный стресс. Качество и однотипность питания. Стабильный рост щенка невозможен без сбалансированного рациона, соответствующего текущим потребностям организма. Образ жизни. Любому питомцу нужна физическая активность, так как гиподинамия – одна из главных причин ожирения.

При приобретении породистой собаки важно обращаться в проверенные питомники. В противном случае есть риск покупки метиса, размер которого непредсказуем.

Продолжительность роста шарпея

Любой щенок проходит 2 фазы активного роста. Они характеризуются быстром набором веса и высокими энергетическими потребностями организма. На этих этапах питомец должен есть высококалорийный рацион, предназначенный специально для щенков.

При кормлении готовыми промышленными рационами рекомендуется использовать 2 продукта с маркировками Starter и Puppy. Первый корм можно использовать в качестве прикорма. Он подходит для кормления до 2 месяцев. После наступления этого возраста следует перейти на рацион Puppy. Он тоже достаточно калорийный и сбалансирован по нутриентам, важным в фазу роста. Отличается этот продукт размером крокетов и тем, что не размачивается в воде до кашеобразного состояния.

Шарпеи в среднем растут до 1,5 лет.

Поэтому рацион Puppy можно использовать вплоть до этого возраста. Затем энергетические потребности организма уменьшаются. Поэтому важно перейти на рацион Adult, предназначенный для взрослых собак.

Причины профицита и дефицита массы тела

К значимым отклонениям от нормы принято относить 15 % и более. Если разница составляет больше 30 %, то у шарпея диагностируют уже не лишний вес, а ожирение. Это состояние гораздо опаснее, так как может повлечь за собой сопутствующие осложнения, например, сердечно-сосудистые патологии и заболевания суставов.

К возможным причинам профицита массы тела относятся:

бесконтрольное кормление;

неподходящий рацион;

малоактивный образ жизни;

гормональные нарушения;

побочный эффект от приема некоторых препаратов.

В группу риска входят пожилые питомцы и кастрированные собаки. Метаболизм у таких животных менее интенсивный, из-за чего они гораздо быстрее набирают лишние килограммы при перекорме и нехватке физических нагрузок.

Ошибки в кормлении и условиях содержания регулируются путем подсчета суточной порции, более строгого графика кормления, подбора подходящего корма и изменения текущего моциона.

Если причина отклонения связана с состоянием здоровья, то требуется осмотр в ветклинике. Самостоятельная корректировка текущего лечения очень опасна. Поэтому не прекращайте давать своему любимцу назначенные ветеринарным врачом препараты даже тогда, когда вы точно уверены, что набор веса – это побочный эффект от их приема.

Щенки, как правило, уязвимы перед истощением. Отсутствие стабильной прибавки в фазу активного роста может быть связано со следующими причинами:

инфекционные заболевания;

гельминтозы;

скудное, несбалансированное кормление.

Первые 2 состояния лечатся строго под контролем ветеринарного врача, так как предполагают разные схемы лечения. Об их наличии можно догадаться по угнетенному состоянию, диарее или запору, рвоте, повышению температуры и иным тревожным симптомам.

Дефицит нутриентов обычно обусловлен либо недостаточным количеством молока, либо неправильно подобранным рационом.

Щенка нельзя кормить тем же кормом, что и взрослых собак.

Если у его матери гипогалактия или просто очень большой помет, то стоит перейти на вскармливание специальными молочными смесями из зоомагазина. Их состав максимально близок к сучьему молоку и успешно удовлетворяет все потребности организма в период активного роста.

Внезапная потеря веса у взрослой собаки – это практически всегда следствие болезни, осложняющей переваривание и усвоение пищи. Устраняют ее строго под контролем ветеринарного врача, так как любая попытка самолечения может привести к ухудшению текущего состояния и развитию сопутствующих осложнений.

Как отследить отклонения от нормы?

Нежелательные отклонения веса от рекомендованной для шарпея нормы можно отследить с помощью регулярного взвешивания. В период наиболее активного роста щенка, то есть в первый месяц жизни, к нему нужно прибегать каждый день. Затем, вплоть до 1,5 лет, питомца можно взвешивать уже раз в неделю, а после этого – раз в месяц.

Для получения более точного показателя важно сохранить неподвижность собаки. Ее можно зафиксировать, посадив в переноску или взяв к себе на руки.

Важно понимать, что вес – не постоянная величина. Он может колебаться в течение дня из-за съеденной пищи и каловых масс. Поэтому лучше всего взвешивать своего питомца в одно и то же время, например, после утренней прогулки и до первого приема пищи.