От чего зависят показатели веса и роста аляскинского маламута

«Аляскинский маламут – древняя аборигенная порода собак. Ее представители известны своей тягловой силой, выносливостью и дружелюбием по отношению к людям. Они обладают крепким здоровьем и устойчивостью к низким температурам. Для поддержания их здоровья важно следить за тем, сколько весит аляскинский маламут», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Значительные отклонения от рекомендуемых для породы норм чреваты ожирением и истощением. Оба состояния одинаково опасны и могут повлечь за собой серьезные осложнения, угрожающие жизни питомца. В нашей статье мы разберем основные причины избыточного и недостаточного веса, а также рекомендации по их предупреждению.

Сколько весит аляскинский маламут – нормы для мальчиков и девочек

Показатели веса и высоты (роста) в холке меняются по мере взросления питомца. С рекомендуемыми для породы значениями можно ознакомиться на примере расположенной ниже таблицы.

Обратите внимание, что приведенные выше цифры даны в качестве примера. Стандарт породы регламентирует нормы только для взрослых животных. При этом даже они могут колебаться под влиянием различных факторов.

От чего зависят показатели веса и роста собаки?

К наиболее важным факторам относится породная принадлежность. Вес и высота в холке у аляскинских маламутов должны соответствовать нормам из стандарта, так как в противном случае поголовье этих собак будет слишком разношерстным. Для породистых питомцев это недопустимо.

Несмотря на имеющиеся рекомендации, небольшие колебания вполне допустимы, так как каждая собака уникальна. На ее итоговый размер влияют:

пол;

гены родителей;

окружающая обстановка;

рацион и его сбалансированность;

состояние здоровья;

образ жизни.

Питомец, занимающийся профессиональным кинологическим спортом, будет крупнее и сильнее за счет мышечной массы. Поэтому обязательно учитывайте индивидуальные особенности своего любимца и условия, в которых он содержится.

Продолжительность роста породы

Чем крупнее итоговые размеры собаки, тем больше времени требуется на их достижение. Поэтому мелкие породы растут быстрее, чем гигантские.

В первые 4 недели после рождения аляскинские маламуты становятся тяжелее с каждым новым днем. Затем рост немного притормаживается, но все еще остается очень активным примерно до полового созревания. К 1,5-3 годам он полностью прекращается.

Быстрее всего стабилизируется высота в холке. Она может достигнуть итогового значения уже в 1 год жизни. Вес же может набираться и дальше, в основном за счет мышечной массы.

Почему вес аляскинского маламута может не соответствовать нормам?

Все зависит от вида отклонения и возраста питомца. Щенки в большей степени уязвимы перед остановкой в росте и истощением, а взрослые животные – перед ожирением. Это обусловлено разными энергетическими потребностями организма.

В раннем возрасте практически все поступающие в организм калории идут на развитие опорно-двигательного аппарата и иных важных систем организма. Конечно, щенка тоже можно перекормить, но сделать это сложнее.

Метаболизм у взрослых животных не такой быстрый.

Им уже не нужны ресурсы на активный рост, поэтому высококалорийный рацион для щенков может спровоцировать у них набор лишних килограммов. Особенно уязвимы кастрированные и пожилые собаки, так как у таких питомцев энергетические потребности самые низкие.

Таким образом, основная причина набора веса у аляскинских маламутов – неправильный рацион. Она решается путем:

Выбора корма, соответствующего текущему возрасту и иным особенностям конкретной собаки (наличие кастрации, беременности и лактации, состояние здоровья).

Соблюдения суточной нормы.

Введения запрета на подкармливание со своего стола.

Отдельное внимание рекомендуется уделить физическим нагрузкам. Любой организм худеет, когда тратит больше, чем потребляет. Поэтому разнообразьте ваши прогулки играми в мяч или фрисби, потренируйте питомца на специальных спортивных снарядах, обучите его каникроссу или любой другой ездовой дисциплине.

Если собака ест свою норму, но все равно набирает и/или постоянно голодна – проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Такое состояние может быть следствием проблем с метаболизмом или побочным эффектом от приема некоторых препаратов.

Внезапное похудение, особенно при сохранении хорошего аппетита, обычно связано с болезнью. У собаки может не усваивается съеденная пища. В такой ситуации тоже необходима помощь специалиста, так как каждое заболевание предусматривает разные схемы лечения.

Недобор веса у щенка может быть обусловлен скудным питанием.

В группу риска входят детеныши из большого помета, когда у кормящей собаки не хватает на всех молока. Проблема решается переводом на искусственные молочные смеси из зоомагазина.

Если щенок выглядит болезненным, то стоит осмотреть его в ветклинике. Кашель, чихание, интенсивное слезотечение, высокая температура, вздутие живота, нарушение стула, рвота и иные признаки могут указывать на наличие паразитоза, инфекции или какой-то иной болезни, которую нужно лечить строго под контролем ветеринарного врача.

Рекомендации по предупреждению нежелательных отклонений

Регулярно проверяйте, сколько весит ваш аляскинский маламут. Рекомендуемая частота взвешиваний зависит от текущего возраста:

менее 4 недель – ежедневно;

от 4 недель до 1,5 лет – еженедельно;

более 1,5 лет – ежемесячно.

Собаку будут взвешивать на каждом профосмотре в ветклинике, но точность используемых здесь весов отличается от тех, что обычно используются дома. Поэтому вы можете сразу определить примерную погрешность и не обращать на нее внимание, измеряя питомца самостоятельно.

Проще всего взвешивать животное прямо на руках. В этом случае вам нужно будет уменьшить полученный показатель на величину своего собственного веса.

Отдельное внимание уделите базовым профилактическим рекомендациям: регулярной вакцинации, противопаразитарной обработке, подбору сбалансированного рациона и поддержанию активного образа жизни.