Кошек и собак в России начали лечить от рака на ядерном реакторе

Необычную терапию прошли уже 123 питомца с тяжёлыми с тяжёлыми, неоперабельными формами рака. Владельцы везут своих питомцев в Томск со всей страны — из Москвы, Питера, Новосибирска. Утверждается, что у многих четвероногих после такого лечения опухоли уменьшаются, проходит боль и качество жизни заметно улучшается.

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Как это работает

Специалисты Томского политехнического университета точечно облучают нейтронами, и часто это даёт животным шанс, когда другие методы уже не помогают, рассказало издание «КП-Томск».

За состоянием пациентов во время процедуры следят с помощью специального оборудования.

Каждый вылеченный питомец помогает двигать вперёд медицинскую науку.

Учёные из Новосибирского государственного университета (НГУ) и центра «Сиббиотех» собирают компьютерные томограммы (КТ) всех пациентов — до и после лечения. Также собирают снимки здоровых животных.

Из этих данных создают огромный «Томографический атлас животных»

Зачем нужен такой атлас

Этот атлас станет своего рода учебником для искусственного интеллекта (ИИ). А главная цель — научить компьютерную программу очень точно распознавать рак по КТ-снимкам у разных животных.

Это поможет автоматизировать диагностику, снизить риск врачебной ошибки и найти новые подходы к лечению рака у людей.

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