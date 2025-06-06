Названы скрытые опасности посудомоечных машин

Многие не знают, что современные посудомоечные машины, призванные обеспечивать чистоту, могут становиться источником потенциальной опасности для здоровья, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. О скрытых опасностях бытового прибора она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

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Дело в том, что теплая, влажная среда внутри бытовой техники создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, объяснила эксперт. Так, типичные температурные режимы большинства бытовых посудомоечных машин (40-60 градусов) недостаточны для полного уничтожения опасных бактерий.

«В таких условиях прекрасно выживают Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и другие условно-патогенные микроорганизмы, способные формировать устойчивые биопленки на внутренних поверхностях техники. Особую опасность вызывают резистентные штаммы, демонстрирующие повышенную устойчивость к обычным моющим средствам», — сообщила Золотарева.

По словам эксперта, бактерии могут накапливаться в труднодоступных местах посудомоечной машины и распространяться на посуду, особенно если техника не прошла должную дезинфекцию. Жизнеспособные патогены могут оставаться на кухонной утвари даже после стандартного цикла очистки, указала она.

Регулярный контакт человека с посудой после посудомоечной машины, загрязненной микроорганизмами, способен привести к различным проблемам со здоровьем, обратила внимание собеседница «Ленты.ру».

«Наиболее распространенными последствиями становятся желудочно-кишечные расстройства при попадании бактерий с пищей, кожные аллергические реакции при контакте с зараженной посудой и респираторные проблемы у людей с ослабленным иммунитетом при вдыхании аэрозоля во время разгрузки посудомойки», — Мария Золотарева старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

Для минимизации рисков эксперт рекомендовала регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить полный цикл мойки при максимальной температуре с использованием специальных дезинфицирующих средств. После каждого использования следует оставлять дверцу приоткрытой для полного высыхания внутренней камеры, добавила Золотарева. Особое внимание она призвала уделять очистке резиновых уплотнителей и фильтров, где чаще всего скапливаются микроорганизмы.

«Также важную роль играет качество используемых моющих средств в обеспечении безопасности. При выборе моющего средства надо обращать на наличие официальной регистрации и маркировки о бактерицидном и фунгицидном действии», — заключила спикер.

Ранее в комплексе городского хозяйства (КГХ) Москвы посоветовали россиянам отключать стиральную и посудомоечную машины перед отъездом в отпуск или на праздники.