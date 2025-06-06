Сколько живут эстонские гончие в домашних условиях

«Порода выведена в Эстонии в 20 столетии для подружейной охоты на основе европейских и британских ищеек, селекционеры отбирали небольших собак с целью уменьшить размер потомства. Такие питомцы известны интеллектом и активностью, сильным охотничьим инстинктом, выносливостью, преданностью и мягким добродушным поведением дома», — Данил Игнатьевич Сафронов,

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ветеринарный врач Petstory.

Всем ответственным владельцам важно знать, как ухаживать за любимцем и какие симптомы должны вызывать беспокойство. Чтобы помочь в этом, мы собрали в нашей статье основную информацию о том, сколько живут эстонские гончие, какова средняя продолжительность жизни этих собак и отличается ли она у мальчиков и девочек.

Определяем возраст питомца

Покупая щенка у надежного заводчика, вы точно знаете его дату рождения, так как она указана в документах, но иногда бывают ситуации, когда необходимо выяснить, сколько лет собаке, например, если вы заводите взрослого питомца и не имеете информации о его возрасте.

Опираться можно на следующие признаки:

Зубы – обратите внимание на то, есть ли у собаки молочные зубы, или они полностью сменились постоянными. Оцените цвет – у молодых животных он белый, желтизна заметна примерно с 5 лет, эмаль постепенно темнеет. Степень истирания сильно колеблется в зависимости от того, в каких условиях живут эстонские гончие, но в среднем возрасте она обычно уже заметна, а к старости весьма значительна.

Шерсть – она после 8 лет становится более жесткой и тусклой, окрас может потемнеть, появляется седина.

Поведение – молодые питомцы энергичны, сильнее реагируют на окружающие раздражители, любят играть. Пожилые спокойнее, обращают меньше внимания на других животных, двигаются размеренно, больше спят.

Общее впечатление – в первые годы жизни фигура у любимца подтянутая, особенно при достаточной физической нагрузке и правильном питании, у пожилых она, скорее, дряблая, с провисающими участками, тяжеловесная.

Не следует забывать, что все эти проявления зависят не только от возраста, но и от состояния здоровья и ухода за питомцем. Для более точной оценки можно проконсультироваться с ветеринаром.

Что воздействует на продолжительность жизни любимца?

Не все факторы, влияющие на домашних питомцев, подлежат контролю. Например, риск возникновения наследственных заболеваний зависит от того, насколько ответственно заводчик отнесется к тестированию родителей и подбору пар, но полностью он не исчезает из-за наличия как доминантных, так и рецессивных генов. Не стоит забывать и о всевозможных случайностях, повлиять на которые удается далеко не всегда.

Однако многие внешние условия можно и нужно улучшать, это помогает значительно увеличивать продолжительность жизни вашей эстонской гончей:

Физические нагрузки – так как это активная рабочая порода, для нее очень важны регулярные прогулки и занятия спортом, они улучшают состояние сердца и сосудов, укрепляют опорно-двигательный аппарат, помогают уменьшить вероятность ожирения, снижают стресс.

Условия, в которых живут питомцы – из-за короткой шерсти эстонские гончие подвержены переохлаждению, лучше всего для них подходит содержание в доме или квартире.

Сбалансированное питание – поступление важных для организма веществ в необходимом объеме сказывается на собаках положительно.

Внимание к состоянию здоровья – своевременная вакцинация, обработка от паразитов и ежегодные осмотры у ветеринара помогут избежать многих заболеваний.

На то, сколько живут эстонские гончие, влияют нагрузки

Сколько лет обычно живут эстонские гончие

Сколько лет обычно живут эстонские гончие

У чистокровных собак, в отличие от метисов и беспородных, имеются четко установленные рамки ожидаемого возраста, которого они чаще всего достигают.

Не факт, что питомец проживет именно столько, сколько указано. Так как на это влияют самые разные условия, начиная от наследственности и заканчивая правильным уходом и физической активностью. Не стоит также забывать про случайности, не подлежащие контролю.

Наиболее вероятная продолжительность жизни эстонских гончих – 12-15 лет.

В этот срок входят три основных периода. С рождения до 1,5 лет собака является щенком, растет и развивается, это лучший этап для воспитания и дрессировки. Взрослыми питомцев считают до достижения ими 8 лет, зрелость больше всего подходит для выполнения рабочих задач, спорта и разведения. Пожилые гончие нуждаются в повышенном внимании, так как становятся все уязвимее, нагрузки для них важно соизмерять с состоянием здоровья.

Половая принадлежность напрямую не отражается на сроке жизни эстонской гончей, но репродуктивное поведение в некоторых случаях сказывается негативно, причем и для самцов, и для самок. Те и другие под влиянием гормонов могут конфликтовать с сородичами, считая их соперниками, но если кобели склонны к выяснению отношений на протяжении всего года, то суки бывают неуживчивыми преимущественно во время течек. Однако в целом для гончих считается нормой работа в своре, поэтому враждебность они проявляют редко и только по серьезному поводу, например, в присутствии самки, у которой идет течка.

Гораздо опаснее для этих ищеек заболевания мочеполовой системы и незапланированная беременность у сук – она не лучшим образом влияет на их здоровье, особенно если роды происходят слишком часто (это учитывают и при планировании вязок). Обезопасить собаку помогает кастрация, она желательна для всех животных, не участвующих в племенном разведении.

Переводим возраст любимца в человеческий

Несмотря на то, что собаки живут гораздо меньше людей, они проходят через те же этапы, что дает возможность приблизительно соотнести их годы с человеческими, хотя абсолютно точным такое сравнение не является.

Возраст питомца Соответствующий ему возраст человека (в годах)

1 15

2 24

3 29

4 34

5 37

6 42

7 47

8 51

9 56

10 60

11 65

12 69

13 74

14 78

15 83

Как повлиять на продолжительность жизни питомца?

Чтобы сделать это, необходимо организовать уход за собакой наилучшим образом, опираясь на породные особенности.

Так как гончие – прирожденные охотники, они способны проживать в вольере, но в регионах с более теплым климатом. Это гладкошерстные собаки, подшерсток у них практически отсутствует, круглосуточно оставаться на улице, даже в утепленной будке, они могут только летом, иначе высок риск переохлаждения. В остальные сезоны или в дождливую погоду эстонские гончие должны находиться в домашних условиях, так как вольерные в этой ситуации негативно отразятся на том, сколько они проживут.

Все ищейки чрезвычайно активны, для них важны регулярные прогулки и занятия спортом. Если вы заводите питомца для охоты или просто часто бываете в лесу – уделите особое внимание обработке от клещей.

Энергичные породы подвержены травмам – переломам, вывихам, растяжениям, ушибам, встречаются болезни опорно-двигательного аппарата. Малоподвижный образ жизни нежелателен для них, он повышает вероятность ожирения, влияет на суставы разрушительнее высоких нагрузок, приводит к стрессу. Все это создает благоприятный фон для тяжелых заболеваний.

Также важен уход за любимцем, соблюдение правил гигиены, чистка ушей, зубов, шерсти, осмотр конечностей на предмет отросших когтей или мелких травм, правильное сбалансированное питание, соответствующее возрастным потребностям.

Типичные заболевания породы

Эта порода считается здоровой и не подверженной риску многочисленных нарушений, но некоторые общие осложнения, характерные для любой собаки, можно отметить:

Хроническая болезнь почек – прогрессирующий процесс разрушения нефронов, приводит к нарушению выделительной функции.

Травмы – питомцы получают их из-за высокой подвижности, это вывихи, порезы, ушибы, растяжения, переломы. Если вы куда-то отправляетесь с собакой – желательно иметь при себе аптечку.

Дисплазия тазобедренного сустава – аномалия развития костной ткани, наследуемая от родителей, слишком большие нагрузки и неправильное питание в детстве способны ее усилить и вызвать осложнения.

Заболевания, переносимые клещами – бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, болезнь Лайма.

Из-за редкости собак этой породы в России при тестировании племенных животных на наследственные нарушения могут возникнуть сложности, так как далеко не все лаборатории работают с ними.

Главное

Эстонские гончие – это охотничья порода, которая может прожить 12-15 лет.

Определить возраст собаки можно по состоянию зубов и шерсти. Зубы у пожилых особей стачиваются, а шерсть тускнеет и может менять цвет. Кроме этого, питомец становится менее активным.

На сроки жизни животного влияет питание, физические нагрузки, условия жизни, а также регулярные посещения клиники для диспансеризации и обработки от паразитов.

Возраст гончей можно сравнить с нашим. Считается, что первый год жизни животного равен 15 человеческим.

Это достаточно здоровые собаки, но они могут сталкиваться с травмами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, болезнью почек и недугами, переносимыми клещами.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет в норме живут эстонские гончие?

Максимальный возраст собак этой породы обычно составляет 12-15 лет. Однако это усредненный показатель, он колеблется в зависимости от внешних факторов и особенностей организма. На срок жизни животных можно постараться повлиять, обеспечив любимцу наилучшие условия содержания и правильный уход, соответствующий текущим потребностям.