Почему вредно стирать вещи хозяйственным мылом
Хозяйственное мыло — символ советского минимализма и чистоты, вещь культовая, почти магическая. Многие уверены: мыло из прошлого безопаснее, экологичнее и натуральнее любого современного порошка. Им стирают детскую одежду, нижнее белье, пеленки, махровые полотенца. «Рамблер» разобрался, действительно ли хозяйственное мыло так безвредно.
Миф о «натуральности»
На упаковке хозяйственного мыла часто нет списка компонентов — только надпись «72%». Это не состав, а содержание жирных кислот. Хозяйки часто воспринимают это как знак натуральности. Но по факту, мыло — это смесь солей жирных кислот и щелочи. Причем щелочи довольно агрессивной.
Чем выше процент — тем жестче мыло. Это удобно для оттирания жирных пятен, но совершенно не подходит для тканей и тем более — для кожи. При стирке оно оставляет щелочной налет, который трудно вымывается и раздражает при контакте.
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Щелочной pH — вред для кожи
Мыло имеет pH от 11 и выше — это ощелачивает поверхность кожи. Таким образом разрушается ее липидная пленка, тем самым провоцируя сухость, трещины, зуд.
Если вы стираете белье или одежду с этим мылом, а потом не прополаскиваете их в пяти водах — щелочной остаток остается в волокнах ткани. И при носке попадает на кожу. Особенно это критично:
- для детей с чувствительной кожей;
- для людей с атопическим дерматитом;
- при интимной гигиене (нижнее белье);
- при частой стирке носков и колгот.
Даже если кожа не реагирует немедленно, хроническое раздражение способно накапливаться. Особенно в жару и при тесной одежде.
Портит ткани и сокращает срок службы вещей
Хозяйственное мыло разрушает волокна при регулярной стирке. Особенно страдают:
- хлопок (жесткий становится еще грубее);
- шерсть (спутывается и садится);
- синтетика (теряет эластичность);
- бельевые кружева (ломаются, рвутся).
Мыло трудно вымывается даже при многократном полоскании. После нескольких стирок ткань теряет цвет, становится ломкой, появляется неприятный запах — потому что остатки щелочи вступают в реакцию с потом и микрофлорой кожи.
Может провоцировать аллергию
В составе мыла — соли жирных кислот, щелочь, иногда добавки животного происхождения. И хоть состав кажется «простым», он может быть аллергенным.
Если мыло старого производства — оно может содержать остатки технических масел, не прошедших достаточную очистку. А современные версии, под маркой «как раньше», порой содержат ароматизаторы, отбеливатели и консерванты, которые на упаковке не указываются.
Так, кожные реакции на вещи, выстиранные хозяйственным мылом, стали частой причиной визитов к дерматологу. Особенно у детей.
Не является антисептиком
Существует поверье, что хозяйственное мыло обеззараживает лучше любого геля. На самом деле, у него нет ни антисептической, ни бактерицидной функции.
Мыло хорошо смывает жир, но не уничтожает вирусы и бактерии. А если одежда стирается в прохладной воде — это создает лишь видимость чистоты. Особенно это опасно при стирке детских вещей, носовых платков, кухонных полотенец.
К чему это приводит?
Если регулярно стирать вещи хозяйственным мылом, можно столкнуться с такими последствиями:
- шелушение и зуд кожи;
- контактный дерматит;
- ощущение «жесткой» одежды после сушки;
- появление неприятного запаха у выстиранных вещей;
- деформация ткани и выцветание.
Если по каким-то причинам вам все же нужно использовать хозяйственное мыло:
- Используйте только для локального застирывания пятен, а не для полной стирки.
- Обязательно тщательно прополаскивайте — не менее трех–четырех раз.
- Никогда не стирайте им одежду младенцев, нижнее белье и спортивную форму.
- Не используйте для шерсти, шелка и деликатных тканей.
Подводя итог: хозяйственное мыло не настолько безопасно, как кажется, и не настолько эффективно, чтобы оправдывать вред тканям и коже. Если вы цените здоровье и хотите, чтобы вещи служили дольше — лучше выбрать мягкие средства, адаптированные к типу ткани и типу кожи.
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