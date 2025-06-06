Почему вредно стирать вещи хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло — символ советского минимализма и чистоты, вещь культовая, почти магическая. Многие уверены: мыло из прошлого безопаснее, экологичнее и натуральнее любого современного порошка. Им стирают детскую одежду, нижнее белье, пеленки, махровые полотенца. «‎Рамблер» разобрался, действительно ли хозяйственное мыло так безвредно.

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Миф о «натуральности»

На упаковке хозяйственного мыла часто нет списка компонентов — только надпись «72%». Это не состав, а содержание жирных кислот. Хозяйки часто воспринимают это как знак натуральности. Но по факту, мыло — это смесь солей жирных кислот и щелочи. Причем щелочи довольно агрессивной.

Чем выше процент — тем жестче мыло. Это удобно для оттирания жирных пятен, но совершенно не подходит для тканей и тем более — для кожи. При стирке оно оставляет щелочной налет, который трудно вымывается и раздражает при контакте.

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Щелочной pH — вред для кожи

Мыло имеет pH от 11 и выше — это ощелачивает поверхность кожи. Таким образом разрушается ее липидная пленка, тем самым провоцируя сухость, трещины, зуд.

Если вы стираете белье или одежду с этим мылом, а потом не прополаскиваете их в пяти водах — щелочной остаток остается в волокнах ткани. И при носке попадает на кожу. Особенно это критично:

для детей с чувствительной кожей;

для людей с атопическим дерматитом;

при интимной гигиене (нижнее белье);

при частой стирке носков и колгот.

Даже если кожа не реагирует немедленно, хроническое раздражение способно накапливаться. Особенно в жару и при тесной одежде.

Портит ткани и сокращает срок службы вещей

Хозяйственное мыло разрушает волокна при регулярной стирке. Особенно страдают:

хлопок (жесткий становится еще грубее);

шерсть (спутывается и садится);

синтетика (теряет эластичность);

бельевые кружева (ломаются, рвутся).

Мыло трудно вымывается даже при многократном полоскании. После нескольких стирок ткань теряет цвет, становится ломкой, появляется неприятный запах — потому что остатки щелочи вступают в реакцию с потом и микрофлорой кожи.

Может провоцировать аллергию

В составе мыла — соли жирных кислот, щелочь, иногда добавки животного происхождения. И хоть состав кажется «простым», он может быть аллергенным.

Если мыло старого производства — оно может содержать остатки технических масел, не прошедших достаточную очистку. А современные версии, под маркой «как раньше», порой содержат ароматизаторы, отбеливатели и консерванты, которые на упаковке не указываются.

Так, кожные реакции на вещи, выстиранные хозяйственным мылом, стали частой причиной визитов к дерматологу. Особенно у детей.

Не является антисептиком

Существует поверье, что хозяйственное мыло обеззараживает лучше любого геля. На самом деле, у него нет ни антисептической, ни бактерицидной функции.

Мыло хорошо смывает жир, но не уничтожает вирусы и бактерии. А если одежда стирается в прохладной воде — это создает лишь видимость чистоты. Особенно это опасно при стирке детских вещей, носовых платков, кухонных полотенец.

К чему это приводит?

Если регулярно стирать вещи хозяйственным мылом, можно столкнуться с такими последствиями:

шелушение и зуд кожи;

контактный дерматит;

ощущение «жесткой» одежды после сушки;

появление неприятного запаха у выстиранных вещей;

деформация ткани и выцветание.

Если по каким-то причинам вам все же нужно использовать хозяйственное мыло:

Используйте только для локального застирывания пятен, а не для полной стирки. Обязательно тщательно прополаскивайте — не менее трех–четырех раз. Никогда не стирайте им одежду младенцев, нижнее белье и спортивную форму. Не используйте для шерсти, шелка и деликатных тканей.

Подводя итог: хозяйственное мыло не настолько безопасно, как кажется, и не настолько эффективно, чтобы оправдывать вред тканям и коже. Если вы цените здоровье и хотите, чтобы вещи служили дольше — лучше выбрать мягкие средства, адаптированные к типу ткани и типу кожи.

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