Что сажать в июне: вторая волна посадок на даче

Июнь — месяц, когда многие дачники выдыхают: «‎Ну все, успели посадить, теперь только ждать». Но опытные огородники знают — сезон еще в разгаре. Первая волна посадок действительно позади, но вторая только начинается. «‎Рамблер» расскажет, что сажать в июне.

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Первый месяц лета — время активного роста и высокой агротехнической отдачи. Все, что вы сажаете сейчас, будет развиваться быстрее, но потребует внимания: регулярного полива, защиты от вредителей и рыхления. Июнь дает шанс на обильный второй урожай, на корректировку ошибок, на посадку новых культур, которые обожают теплую землю и длинный световой день.

Что можно и нужно сажать в июне?

1. Зелень

Укроп — можно сеять каждые две недели до середины августа. В июне он не пойдет в стрелку, а даст ароматную, сочную зелень.

Петрушка — успеет вырасти до конца лета, особенно если выбрать сорт без длинного вегетационного периода.

Шпинат — снова актуален, особенно в северных регионах, где июнь не слишком жаркий.

Салаты — кочанные и листовые. Чем чаще сеете — тем свежее к столу.

Кинза, базилик, руккола — нуждаются в тепле, но в июне прорастают быстро. Базилик — идеален в южных регионах и в средней полосе с укрытием.

Совет: сейте зелень в полутени — особенно в жаркие дни. Или чередуйте с высокими культурами (огурцы, кукуруза) — они создадут нужную тень.

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2. Овощи

Редис — снова в деле, особенно если выбрать устойчивые к цветушности сорта. Урожай будет уже через 20–25 дней.

Морковь и свекла — поздние сорта успеют до сентября, особенно в южных регионах. Июнь — крайний срок для их посева.

Фасоль — кустовая или вьющаяся, обожает тепло. В июне всходит легко, плодоносит до сентября.

Кабачки и патиссоны — один из лучших июньских выборов. Посеянные сейчас, дадут урожай уже через 45–50 дней.

Огурцы — повторный посев можно сделать до середины июня. Особенно хороши для второй волны самоплодные гибриды.

Кукуруза — успеет созреть, если посадить до 20 июня. Идеальна как фон для миксбордера или ветрозащита для других культур.

Совет: для позднего урожая выбирайте скороспелые сорта. Обращайте внимание на надписи «50–70 дней вегетации» и «для повторных посевов».

3. Капуста

Брокколи и цветная капуста — для летнего и осеннего урожая. Сейте в открытый грунт или на рассаду с последующей пересадкой.

Кольраби — один из самых благодарных июньских вариантов. Растет быстро, нежная на вкус, не боится жары.

Белокочанная капуста — поздние сорта высаживаются рассадой до середины июня.

Совет: в северных регионах (Карелия, Архангельская область, Сибирь) сажайте прямо в грунт — кочаны поспеют к сентябрю.

4. Картошка

Ранний урожай появится к концу августа — с хорошим поливом и окучиванием.

Оптимальны сорта типа «Ред Скарлет», «Удача», «Жуковский ранний».

Важно: при июньской посадке следите за поливом — картошка плохо переносит засуху в начале роста.

5. Многолетники и клубника

Многолетники (дельфиниум, аквилегия, астильба) можно сеять в июне. Они не зацветут в этом году, но укоренятся и будут радовать в следующем.

Земляника и клубника — июньские усы можно сразу пересаживать на новое место, если почва влажная. Так вы получите сильные кусты к осени.

Чеснок на зелень — посадка зубчиков в июне даст вкусную стрелку уже через пару недель.

Региональные нюансы

Южные области: арбузы, дыни, баклажаны, базилик, поздние томаты;

Средняя полоса: огурцы, фасоль, кабачки, кукуруза, брокколи;

Север и Сибирь: салаты, укроп, редис, кольраби, ранний картофель.

Полезные лайфхаки

Используйте сидераты (горчица, фацелия) на пустующих грядках — они оздоравливают почву и предотвращают сорняки. Сейте поэтапно — каждые 10–14 дней, чтобы не получить сразу весь урожай (и не знать, куда его девать). Мульчируйте грядки — особенно июньские посадки. Это спасает от жары, удерживает влагу, сокращает прополки.

Если май был слишком холодным, если рассада погибла, если вы просто не успели — не вините себя. Июнь дает время и силы на второй заход. Даже если вы сажаете «вдогонку», у вас есть все шансы собрать урожай не хуже, чем в прошлом сезоне.

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