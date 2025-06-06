Кинолог назвал издевательством новый тренд среди владельцев собак

Кинолог назвал издевательством обливание собак ледяной водой в жару
Обливание собак ледяной водой в жаркую погоду является настоящим издевательством над животными, сказал Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, комментируя тренд из социальных сетей.
«В социальных сетях распространились видео, где хозяева обливают своих питомцев ледяной водой и наблюдают за их реакцией. Об этом челлендже и говорить нечего – это настоящее издевательство над животными ради лайков, невозможно смотреть такие видео. Солидарен с зарубежными коллегами, которые призывают отказаться от такого жестокого тренда», – сказал Голубев.
Он добавил, что в России этот тренд пока не прижился, что хорошо, и кинологи призывают не участвовать в создании подобных видео – такие действия несут смертельную опасность для животных.
«Ледяная вода, особенно в жару, создает огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Последствия могут быть самыми плачевными. Мы вообще не рекомендуем в жаркую погоду поливать питомца водой – его шерсть создает парниковый эффект, и облегчения собаке это не принесет. Если вы хотите помочь собаке в жару, достаточно избегать прямых солнечных лучей, избегать обезвоживания и смачивать водой нос и лапки», – пояснил кинолог.