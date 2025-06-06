Кинолог назвал издевательством новый тренд среди владельцев собак

Обливание собак ледяной водой в жаркую погоду является настоящим издевательством над животными, сказал Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, комментируя тренд из социальных сетей.

«В социальных сетях распространились видео, где хозяева обливают своих питомцев ледяной водой и наблюдают за их реакцией. Об этом челлендже и говорить нечего – это настоящее издевательство над животными ради лайков, невозможно смотреть такие видео. Солидарен с зарубежными коллегами, которые призывают отказаться от такого жестокого тренда», – сказал Голубев.

Он добавил, что в России этот тренд пока не прижился, что хорошо, и кинологи призывают не участвовать в создании подобных видео – такие действия несут смертельную опасность для животных.