Как защитить грядки от кота или собаки

Домашние животные — особенно коты и собаки — не прочь использовать грядки как туалет, место для игр или лежанку. И если первый случай — еще полбеды, то выкапывание рассады лапами и «‎поднятие лапы» на куст с огурцами способно вывести из себя любого садовода. «‎Рамблер» поделится проверенными способы защиты посадки — чтобы не пришлось выгонять любимца со двора.

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1. Физические барьеры

Самый надежный и очевидный способ — сделать доступ к грядке физически невозможным. Помогут в этом:

Сетки-рабицы по периметру грядки высотой 30–40 см отлично сдерживают собак. Коты могут перепрыгнуть, но тоже теряют интерес;

Пластиковые дуги и спанбонд (тот же, что используют от заморозков) создают «‎крыши» над рассадой — так питомцу просто неудобно туда залезать;

Мульча из веток, колючек или шишек по краям грядки — натуральный «‎ежик», по которому неприятно ходить. Особенно это работает против кошек;

Для высоких грядок (например, из досок или кирпича) достаточно поставить сетку от птиц поверх — закрепив ее на деревянных рейках, как навес.

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2. Запахи, которые не переносят животные

Коты особенно чувствительны к запаху. Некоторые ароматы заставляют их держаться подальше, даже если грядка манит мягкой землей. Помогут:

Цитрусовые корки (апельсин, лимон) — разложите по периметру или измельчите и смешайте с почвой;

Молотый черный перец или горчица — посыпьте поверхность грядки. Для кота — почти газовая атака;

Кофейная гуща — двойной эффект: отпугивает животных и подкармливает почву;

Уксус (внимание: не лить на растения!) — смочите тряпки или куски ткани, разложите по углам грядки. Работает два–три дня, потом нужно обновить.

Для собак, особенно крупных, запахи менее эффективны, но попробовать можно. Используйте эфирное масло мяты или лаванды на камешках или древесной щепе вокруг грядки.

3. Подложки, на которых неудобно лежать и копать

Коты и собаки обожают рыхлую, теплую почву. Если вы сделаете ее неудобной, интерес резко спадет:

Решетки или сетки (например, пластиковые от вентиляции), положенные на землю между растениями — можно сажать рассаду в прорези. Копать уже не получится;

Палки, воткнутые вертикально по всей грядке, создают плотный «‎лес» — лезть некуда;

Сухие шишки или крупная кора как мульча тоже отбивают охоту лежать или лазить.

4. Маркировка территории — но наоборот

Собаки метят, потому что не чувствуют «‎границ». Можно обозначить грядку как запретную зону. Для этого используйте спрей-антигрызун (продаются в зоомагазинах) или готовый садовый репеллент.

Для котов особенно эффективны ультразвуковые отпугиватели. Они работают от батареек и включаются при движении — звук не слышен человеку, но животным неприятен.

Некоторые садоводы советуют класть по периметру кошачьи туалеты с наполнителем — якобы кот перестает метить, если «‎все свое под контролем». Но это работает не всегда.

5. Обустройство личного участка питомцу

Питомцы не понимают, что грядка — не их собственность. Поэтому хорошее решение — выделить им собственный уголок.

Насыпьте песка или рыхлой земли подальше от огорода. Поставьте туда картонку или старую лежанку; Для собак можно обустроить зону с тенью и водой — тогда копать грядки смысла нет; У некоторых животных срабатывает метод «‎отвлекающего маневра»: рядом с огородом поставьте ящик с кошачьей мятой или валерьянкой. Кот туда и уйдет.

6. Работает не все: что точно делать бесполезно?

Нет смысла ругать или кричать на хвостатого. Животные не ассоциируют наказание с действием, которое совершили полчаса назад;

Битье и вода из шланга — неэтичны, неэффективны, и могут навсегда разрушить контакт с животным.

Выставление капканов и липкие ленты будут опасны как для животного, так и для вас самих.

Животные просто не знают, что клубника вам дороже, чем их ямка для сна. Используя мягкие барьеры, запахи и другие лайфхаки, можно сохранить и урожай, и доверие питомца. А заодно — свои нервные клетки.

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